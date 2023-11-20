Компания задержанного по делу о растрате Гайсина скупает земли в Прикамье

20 ноября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Аффилированная с Маликом Гайсиным компания «Свердловскдорстрой» займется сельским хозяйством Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Компания «Свердловскдорстрой», среди владельцев которой числится задержанный по делу о превышении полномочий и растрате бизнесмен Малик Гайсин, выкупила с торгов 67 участков в Ординском районе Пермского края. Данные о сделке появились на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». Покупка 67 участков обошлась «Свердловскдорстрою» в 23 млн рублей при начальной цене в 30 млн. Участки купили с торгов у компании «Жемчужина», которую в 2021 году признали банкротом. Согласно данным сервиса СБИС, владельцем «Жемчужины» является «Уральская агропромышленная компания», которая, в свою очередь, принадлежит «Полюс — Инжиниринг». Последняя находится в залоге у Сбербанка (333,9 млн). Всего в рамках дела о банкротстве с торгов реализуют порядка 300 участков, принадлежащих «Жемчужине», следует из данных электронной торговой площадки alfalot.ru. Как пояснил URA.RU собеседник, знакомый с ходом торгов, на землях, которые выкупил «Свердловскдорстрой» у «Жемчужины», раньше заготавливали корма для животных, которые держала «Уральская агромпромышленная компания». В «Свердловскдорстрое» агентству пояснили, что планируют использовать новые участки по прямому назначению — открыть сельскохозяйственное производство. Также в компании подтвердили, что рассматривают вопрос приобретения других участков, но конкретику дать отказались. Профиль деятельность компании «Свердловскдорстрой», согласно данным СБИС, указан как «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Среди акционеров предприятия — компания «Промрегион» и «Средуралинвест», 62% акций которого принадлежит бизнесмену Малику Гайсину. Генеральным директором «Свердловскдорстроя» является Гульсина Муллахметова, также аффилированная с компаниями Гайсина. Малика Гайсина задержали в марте 2023 года по делу о превышении полномочий и растрате на посту директора завода электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский». На время следствия предпринимателя поместили под домашний арест. Параллельно с уголовным делом у Гайсина изъяли в доход государства активы стоимостью 3 млрд рублей. По версии следствия, акции компании «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также доли участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М» Гайсин приобрел в нарушение антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы РФ с 1996 по 1999 годы. Иск к предпринимателю подала Генпрокуратура. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Свердловскдорстрой», среди владельцев которой числится задержанный по делу о превышении полномочий и растрате бизнесмен Малик Гайсин, выкупила с торгов 67 участков в Ординском районе Пермского края. Данные о сделке появились на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». Покупка 67 участков обошлась «Свердловскдорстрою» в 23 млн рублей при начальной цене в 30 млн. Участки купили с торгов у компании «Жемчужина», которую в 2021 году признали банкротом. Согласно данным сервиса СБИС, владельцем «Жемчужины» является «Уральская агропромышленная компания», которая, в свою очередь, принадлежит «Полюс — Инжиниринг». Последняя находится в залоге у Сбербанка (333,9 млн). Всего в рамках дела о банкротстве с торгов реализуют порядка 300 участков, принадлежащих «Жемчужине», следует из данных электронной торговой площадки alfalot.ru. Как пояснил URA.RU собеседник, знакомый с ходом торгов, на землях, которые выкупил «Свердловскдорстрой» у «Жемчужины», раньше заготавливали корма для животных, которые держала «Уральская агромпромышленная компания». В «Свердловскдорстрое» агентству пояснили, что планируют использовать новые участки по прямому назначению — открыть сельскохозяйственное производство. Также в компании подтвердили, что рассматривают вопрос приобретения других участков, но конкретику дать отказались. Профиль деятельность компании «Свердловскдорстрой», согласно данным СБИС, указан как «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Среди акционеров предприятия — компания «Промрегион» и «Средуралинвест», 62% акций которого принадлежит бизнесмену Малику Гайсину. Генеральным директором «Свердловскдорстроя» является Гульсина Муллахметова, также аффилированная с компаниями Гайсина. Малика Гайсина задержали в марте 2023 года по делу о превышении полномочий и растрате на посту директора завода электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский». На время следствия предпринимателя поместили под домашний арест. Параллельно с уголовным делом у Гайсина изъяли в доход государства активы стоимостью 3 млрд рублей. По версии следствия, акции компании «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также доли участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М» Гайсин приобрел в нарушение антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы РФ с 1996 по 1999 годы. Иск к предпринимателю подала Генпрокуратура.