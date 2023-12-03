Школьникам запретят пользоваться телефонами после новогодних каникул

Школьникам уже с января 2024 года запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта.
«Одной из этих поправок предполагается вступление в силу законопроекта с момента его официального опубликования (в течение семи дней после подписания президентом). То есть запрет на телефоны во время занятий в случае принятия закона в осеннюю сессию начнет действовать уже в январе 2024-го», — передает газета «Известия».
Отмечается, что телефоном нельзя будет пользоваться даже в учебных целях. Ранее можно было воспользоваться средством связи в случаях, предусмотренных образовательной программой. Например, чтобы перейти по ссылке и посмотреть документальный фильм. Сейчас же использование гаджета будет возможно только в экстренных случаях.
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