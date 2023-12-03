03 декабря 2023

Школьникам запретят пользоваться телефонами после новогодних каникул

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, ребенок, телефон, мобильник, загрузка, мобильный, игра
Использование мобильных телефонов на уроках планируют запретить уже с января 2024 года Фото:

Школьникам уже с января 2024 года запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта.

«Одной из этих поправок предполагается вступление в силу законопроекта с момента его официального опубликования (в течение семи дней после подписания президентом). То есть запрет на телефоны во время занятий в случае принятия закона в осеннюю сессию начнет действовать уже в январе 2024-го», — передает газета «Известия».

Отмечается, что телефоном нельзя будет пользоваться даже в учебных целях. Ранее можно было воспользоваться средством связи в случаях, предусмотренных образовательной программой. Например, чтобы перейти по ссылке и посмотреть документальный фильм. Сейчас же использование гаджета будет возможно только в экстренных случаях.

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Школьникам уже с января 2024 года запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта. «Одной из этих поправок предполагается вступление в силу законопроекта с момента его официального опубликования (в течение семи дней после подписания президентом). То есть запрет на телефоны во время занятий в случае принятия закона в осеннюю сессию начнет действовать уже в январе 2024-го», — передает газета «Известия». Отмечается, что телефоном нельзя будет пользоваться даже в учебных целях. Ранее можно было воспользоваться средством связи в случаях, предусмотренных образовательной программой. Например, чтобы перейти по ссылке и посмотреть документальный фильм. Сейчас же использование гаджета будет возможно только в экстренных случаях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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