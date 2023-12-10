10 декабря 2023

Shot: в Москве загорелась Российская государственная библиотека. Видео

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Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, мчс, пожар, боёвка, го и чс, пожарный
Сотрудники МЧС прибыли на место пожара Фото:

В центре Москвы загорелась Российская государственная библиотека. Возгорание произошло на крыше исторического здания библиотеки на улице Воздвиженка.

«Прямо сейчас горит Российская государственная библиотека <…>. Очевидцы рассказали, что возгорание произошло на крыше исторического здания библиотеки», — пишет telegram-канал SHOT. Сотрудники МЧС уже приступили к тушению пожара. Пострадали ли экспонаты — не известно.

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В центре Москвы загорелась Российская государственная библиотека. Возгорание произошло на крыше исторического здания библиотеки на улице Воздвиженка. «Прямо сейчас горит Российская государственная библиотека <…>. Очевидцы рассказали, что возгорание произошло на крыше исторического здания библиотеки», — пишет telegram-канал SHOT. Сотрудники МЧС уже приступили к тушению пожара. Пострадали ли экспонаты — не известно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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