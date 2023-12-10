Сотрудники МЧС прибыли на место пожара
В центре Москвы загорелась Российская государственная библиотека. Возгорание произошло на крыше исторического здания библиотеки на улице Воздвиженка.
«Прямо сейчас горит Российская государственная библиотека <…>. Очевидцы рассказали, что возгорание произошло на крыше исторического здания библиотеки», — пишет telegram-канал SHOT. Сотрудники МЧС уже приступили к тушению пожара. Пострадали ли экспонаты — не известно.
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