CNN раскрыл детали секретного разговора Зеленского с Сенатом США

CNN: Зеленский пытался убедить сенаторов США, что на Украине нет коррупции

12 декабря 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский считает, что коррупция не является серьезной проблемой для Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с сенаторами США, на которой он пытался убедить их в том, что проблема коррупции на Украине уже не является серьезной проблемой. Об этом сообщает телеканал CNN. «Зеленский пытался разубедить их, что коррупция остается серьезной проблемой Киева», — говорится в материале. Там добавили, что двое сенаторов сообщили, что аргументы украинского президента остаются неубедительными и продолжают считать решение вопроса по борьбе с коррупцией серьезным вызовом для Киева. Данная проблема служит причиной, по которой выделение новых американских средств блокируется, заключил автор. На Украине более 30% граждан считают, что уровень коррупции в стране безнадежно высокий. Данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, показывают, что более половины респондентов согласны с тем, что в стране ведется борьба с коррупцией. Однако 34% опрошенных считают, что налицо «безнадежная коррупция на Украине» и позитивные изменения не происходят.

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с сенаторами США, на которой он пытался убедить их в том, что проблема коррупции на Украине уже не является серьезной проблемой. Об этом сообщает телеканал CNN. «Зеленский пытался разубедить их, что коррупция остается серьезной проблемой Киева», — говорится в материале. Там добавили, что двое сенаторов сообщили, что аргументы украинского президента остаются неубедительными и продолжают считать решение вопроса по борьбе с коррупцией серьезным вызовом для Киева. Данная проблема служит причиной, по которой выделение новых американских средств блокируется, заключил автор. На Украине более 30% граждан считают, что уровень коррупции в стране безнадежно высокий. Данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, показывают, что более половины респондентов согласны с тем, что в стране ведется борьба с коррупцией. Однако 34% опрошенных считают, что налицо «безнадежная коррупция на Украине» и позитивные изменения не происходят.