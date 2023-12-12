CNN раскрыл детали секретного разговора Зеленского с Сенатом США

CNN: Зеленский пытался убедить сенаторов США, что на Украине нет коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский считает, что коррупция не является серьезной проблемой для Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с сенаторами США, на которой он пытался убедить их в том, что проблема коррупции на Украине уже не является серьезной проблемой. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Зеленский пытался разубедить их, что коррупция остается серьезной проблемой Киева», — говорится в материале. Там добавили, что двое сенаторов сообщили, что аргументы украинского президента остаются неубедительными и продолжают считать решение вопроса по борьбе с коррупцией серьезным вызовом для Киева. Данная проблема служит причиной, по которой выделение новых американских средств блокируется, заключил автор.

На Украине более 30% граждан считают, что уровень коррупции в стране безнадежно высокий. Данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, показывают, что более половины респондентов согласны с тем, что в стране ведется борьба с коррупцией. Однако 34% опрошенных считают, что налицо «безнадежная коррупция на Украине» и позитивные изменения не происходят.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с сенаторами США, на которой он пытался убедить их в том, что проблема коррупции на Украине уже не является серьезной проблемой. Об этом сообщает телеканал CNN. «Зеленский пытался разубедить их, что коррупция остается серьезной проблемой Киева», — говорится в материале. Там добавили, что двое сенаторов сообщили, что аргументы украинского президента остаются неубедительными и продолжают считать решение вопроса по борьбе с коррупцией серьезным вызовом для Киева. Данная проблема служит причиной, по которой выделение новых американских средств блокируется, заключил автор. На Украине более 30% граждан считают, что уровень коррупции в стране безнадежно высокий. Данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, показывают, что более половины респондентов согласны с тем, что в стране ведется борьба с коррупцией. Однако 34% опрошенных считают, что налицо «безнадежная коррупция на Украине» и позитивные изменения не происходят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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