Лукашенко перевел внутренние войска на усиленный режим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Лукашенко поручил перевести в усиленный режим все службы страны Фото:

МВД Беларуси переходит в усиленный режим. В частности, в режиме повышенной готовности будут работать службы всех подразделений внутренних войск Республики. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

«Президент поручил Министерству внутренних дел обеспечить переход в усиленный режим несения службы всех подразделений, внутренних войск», — передает БЕЛТА слова Лукашенко. Он добавил, что также в усиленный режим переводится центральный аппарат министерства.

Перевод в этот режим связан с тем, что председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель доложил Лукашенко об оперативной обстановке, которая складывается вокруг страны. Также беспокойство вызывает ситуация внутри Беларуси. Внимание ведомства обращено на обеспечение безопасности граждан.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МВД Беларуси переходит в усиленный режим. В частности, в режиме повышенной готовности будут работать службы всех подразделений внутренних войск Республики. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко. «Президент поручил Министерству внутренних дел обеспечить переход в усиленный режим несения службы всех подразделений, внутренних войск», — передает БЕЛТА слова Лукашенко. Он добавил, что также в усиленный режим переводится центральный аппарат министерства. Перевод в этот режим связан с тем, что председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель доложил Лукашенко об оперативной обстановке, которая складывается вокруг страны. Также беспокойство вызывает ситуация внутри Беларуси. Внимание ведомства обращено на обеспечение безопасности граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...