Лукашенко перевел внутренние войска на усиленный режим

31 декабря 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Лукашенко поручил перевести в усиленный режим все службы страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU МВД Беларуси переходит в усиленный режим. В частности, в режиме повышенной готовности будут работать службы всех подразделений внутренних войск Республики. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко. «Президент поручил Министерству внутренних дел обеспечить переход в усиленный режим несения службы всех подразделений, внутренних войск», — передает БЕЛТА слова Лукашенко. Он добавил, что также в усиленный режим переводится центральный аппарат министерства. Перевод в этот режим связан с тем, что председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель доложил Лукашенко об оперативной обстановке, которая складывается вокруг страны. Также беспокойство вызывает ситуация внутри Беларуси. Внимание ведомства обращено на обеспечение безопасности граждан.

МВД Беларуси переходит в усиленный режим. В частности, в режиме повышенной готовности будут работать службы всех подразделений внутренних войск Республики. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко. «Президент поручил Министерству внутренних дел обеспечить переход в усиленный режим несения службы всех подразделений, внутренних войск», — передает БЕЛТА слова Лукашенко. Он добавил, что также в усиленный режим переводится центральный аппарат министерства. Перевод в этот режим связан с тем, что председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель доложил Лукашенко об оперативной обстановке, которая складывается вокруг страны. Также беспокойство вызывает ситуация внутри Беларуси. Внимание ведомства обращено на обеспечение безопасности граждан.