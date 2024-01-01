Гладков раскрыл количество квартир, пострадавших при обстреле Белгорода

В результате субботнего обстрела Белгорода со стороны Украины повреждены более 450 квартир в 60 домах и 12 частных домов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Повреждения выявлены в 457 квартирах шестидесяти многоквартирных домах и в 12 частных. Площадь восстановления составляет порядка 3700 квадратных метров», —
Монтажные работы по установке окон начнутся с 3 января. Работа по замерам с коммерческими и социальными объектами еще не начата, но тепловой контур рабочие закрыли. Детские сады и школы должны быть восстановлены в первую очередь, добавил Гладков.
Киевский режим атаковал Белгород 30 декабря 2023 года. В Министерстве обороны России заявили, что атака производилась двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям в связи с обстрелом Белгорода украинской армией, пишет RT.
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