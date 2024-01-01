01 января 2024

Гладков раскрыл количество квартир, пострадавших при обстреле Белгорода

Гладков: сотни квартир пострадали при обстреле Белгорода
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, гладков вячеслав
В первую очередь должны быть восстановлены детские сады и школы, заявил Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

В результате субботнего обстрела Белгорода со стороны Украины повреждены более 450 квартир в 60 домах и 12 частных домов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Повреждения выявлены в 457 квартирах шестидесяти многоквартирных домах и в 12 частных. Площадь восстановления составляет порядка 3700 квадратных метров», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Монтажные работы по установке окон начнутся с 3 января. Работа по замерам с коммерческими и социальными объектами еще не начата, но тепловой контур рабочие закрыли. Детские сады и школы должны быть восстановлены в первую очередь, добавил Гладков.

Киевский режим атаковал Белгород 30 декабря 2023 года. В Министерстве обороны России заявили, что атака производилась двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям в связи с обстрелом Белгорода украинской армией, пишет RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате субботнего обстрела Белгорода со стороны Украины повреждены более 450 квартир в 60 домах и 12 частных домов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Повреждения выявлены в 457 квартирах шестидесяти многоквартирных домах и в 12 частных. Площадь восстановления составляет порядка 3700 квадратных метров», — написал Гладков в своем telegram-канале. Монтажные работы по установке окон начнутся с 3 января. Работа по замерам с коммерческими и социальными объектами еще не начата, но тепловой контур рабочие закрыли. Детские сады и школы должны быть восстановлены в первую очередь, добавил Гладков. Киевский режим атаковал Белгород 30 декабря 2023 года. В Министерстве обороны России заявили, что атака производилась двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям в связи с обстрелом Белгорода украинской армией, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...