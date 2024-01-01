Гладков раскрыл количество квартир, пострадавших при обстреле Белгорода

Гладков: сотни квартир пострадали при обстреле Белгорода

02 января 2024 в 00:38 Размер текста - 17 +

В первую очередь должны быть восстановлены детские сады и школы, заявил Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом В результате субботнего обстрела Белгорода со стороны Украины повреждены более 450 квартир в 60 домах и 12 частных домов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Повреждения выявлены в 457 квартирах шестидесяти многоквартирных домах и в 12 частных. Площадь восстановления составляет порядка 3700 квадратных метров», — написал Гладков в своем telegram-канале. Монтажные работы по установке окон начнутся с 3 января. Работа по замерам с коммерческими и социальными объектами еще не начата, но тепловой контур рабочие закрыли. Детские сады и школы должны быть восстановлены в первую очередь, добавил Гладков. Киевский режим атаковал Белгород 30 декабря 2023 года. В Министерстве обороны России заявили, что атака производилась двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям в связи с обстрелом Белгорода украинской армией, пишет RT.

В результате субботнего обстрела Белгорода со стороны Украины повреждены более 450 квартир в 60 домах и 12 частных домов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Повреждения выявлены в 457 квартирах шестидесяти многоквартирных домах и в 12 частных. Площадь восстановления составляет порядка 3700 квадратных метров», — написал Гладков в своем telegram-канале. Монтажные работы по установке окон начнутся с 3 января. Работа по замерам с коммерческими и социальными объектами еще не начата, но тепловой контур рабочие закрыли. Детские сады и школы должны быть восстановлены в первую очередь, добавил Гладков. Киевский режим атаковал Белгород 30 декабря 2023 года. В Министерстве обороны России заявили, что атака производилась двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям в связи с обстрелом Белгорода украинской армией, пишет RT.