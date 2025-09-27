Россиянам рассказали, кто может остаться без работы

Традиционные автопроизводители и их поставщики находятся в опасности лишиться работы. Все это связано с переходом отрасли на электромобили. Об этом рассказал автоэксперт Андрей Тростин, обосновав свое заявление примером в виде компании Bosch.
«Bosch был ориентирован на выпуск комплектующих — от генераторов и свечей зажигания до топливных насосов. Но потребность в этих агрегатах стремительно снижается: для электромобилей нужны совершенно другие детали», — заявил Тростин. Его слова приводит «Постньюс».
Также автоэксперт отметил, что часть заказов потеряли и локализованные на крупных заводах Volkswagen и Audi. В будущем удешевление производства и его автоматизация приведут к новым сокращениям, рассказал Тростин.
Ранее на российском автомобильном рынке наблюдалось снижение спроса и затоваривание складов, что вынудило автозаводы переходить на сокращенную рабочую неделю и снижать цены. Основной причиной назывались высокие ставки по автокредитам и демпинг со стороны китайских производителей. Ожидается, что дальнейшее развитие электромобилей и автоматизация производства могут привести к дополнительным сокращениям среди сотрудников традиционных автоконцернов и их поставщиков.
