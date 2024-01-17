Медведев заявил о невозможности мира при условии существования Украины

17 января 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Существует постоянная вероятность нового конфликта с Украиной, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Существование Украины как самостоятельного государства будет являться постоянным поводом для военных действий. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что имеется вероятность нового конфликта, несмотря на подписание договоров о безопасности Киева с Западом. По его словам, он может произойти и через несколько лет. Медведев подчеркнул, из-за такой вероятности существование страны фатально для украинцев. Поэтому, выбирая между вечными боевыми действиями и жизнью, большинство из них выберут жизнь, заключил он. Ранее Медведев заявил, что Днепропетровск, Киев, Николаев, Одесса и Харьков являются русскими городами, как и многие другие. По его словам, они временно оккупированы Украиной, передает MK.RU.

Существование Украины как самостоятельного государства будет являться постоянным поводом для военных действий. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что имеется вероятность нового конфликта, несмотря на подписание договоров о безопасности Киева с Западом. По его словам, он может произойти и через несколько лет. Медведев подчеркнул, из-за такой вероятности существование страны фатально для украинцев. Поэтому, выбирая между вечными боевыми действиями и жизнью, большинство из них выберут жизнь, заключил он. Ранее Медведев заявил, что Днепропетровск, Киев, Николаев, Одесса и Харьков являются русскими городами, как и многие другие. По его словам, они временно оккупированы Украиной, передает MK.RU.