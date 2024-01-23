Дети иностранцев порезали мужчину в подъезде дома в Бутово

В жилом комплексе «Эталон-сити» в московском районе Бутово произошло нападение детей иностранцев на взрослого мужчину в подъезде одного из домов. Пострадавший находится в реанимации.
«12-летний ребенок напал на взрослого мужчину с ножом», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что пострадавший находится в реанимации и подключен к искусственной вентиляции легких. Жена пострадавшего рассказала, что отец агрессивного ребенка обвиняет ее мужа в том, что он ударил его сына, но видеозаписи свидетельствуют об обратном.
Жильцы жалуются в чате, что эти дети постоянно доставляют неудобства и беспокоят жителей, но местное управление не принимает никаких мер. Женщина надеется, что этот случай заставит соседей обратиться в полицию и органы опеки, если родители не могут справиться со своим сыном.
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