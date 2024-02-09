09 февраля 2024

На Украине признали, что фронт ВСУ трещит по швам под ударами РФ

Журналист Бутусов: фронт ВСУ трещит по швам под ударами России
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, армия, стрельба, полигон, штурмовик, сбойка,  stock
ВС РФ наступают по всей линии фронта считает Юрий Бутусов Фото:

Из-за наступательных действий российских войск по всей линии фронта у Вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация. Об этом заявил главный редактор сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.

«Фронт трещит, <…> на некоторых участках мы видим, нашим (украинским. — примечание URA.RU) войскам уже приходится отходить», — рассказал украинский журналист в своем видеоблоге. По его мнению, проблемы у ВСУ большие проблемы.

Юрий Бутусов сообщает, что Россия, имея в настоящее время лучшее оснащение и большую численность состава, перешла в наступление по всей линии фронта. По мнению экс-советника министра обороны Украины, в ВСУ имеется нехватка пополнения из-за провала мобилизации, а также проблемы с вооружением из-за провала в создании производства сооружения для нужд армии.

О том, что российские военные ведут наступление в районе Артемовска, RT рассказал замкомандира 204-го полка спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик. По его словам, подготовка украинских военных стала заметно хуже: солдаты не знают местности и не понимают, зачем их привозят на позиции, поэтому многие просто сдаются в плен.

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Из-за наступательных действий российских войск по всей линии фронта у Вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация. Об этом заявил главный редактор сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов. «Фронт трещит, <…> на некоторых участках мы видим, нашим (украинским. — примечание URA.RU) войскам уже приходится отходить», — рассказал украинский журналист в своем видеоблоге. По его мнению, проблемы у ВСУ большие проблемы. Юрий Бутусов сообщает, что Россия, имея в настоящее время лучшее оснащение и большую численность состава, перешла в наступление по всей линии фронта. По мнению экс-советника министра обороны Украины, в ВСУ имеется нехватка пополнения из-за провала мобилизации, а также проблемы с вооружением из-за провала в создании производства сооружения для нужд армии. О том, что российские военные ведут наступление в районе Артемовска, RT рассказал замкомандира 204-го полка спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик. По его словам, подготовка украинских военных стала заметно хуже: солдаты не знают местности и не понимают, зачем их привозят на позиции, поэтому многие просто сдаются в плен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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