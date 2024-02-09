На Украине признали, что фронт ВСУ трещит по швам под ударами РФ

Из-за наступательных действий российских войск по всей линии фронта у Вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация. Об этом заявил главный редактор сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.
«Фронт трещит, <…> на некоторых участках мы видим, нашим (украинским. — примечание URA.RU) войскам уже приходится отходить», — рассказал украинский журналист в своем
Юрий Бутусов сообщает, что Россия, имея в настоящее время лучшее оснащение и большую численность состава, перешла в наступление по всей линии фронта. По мнению экс-советника министра обороны Украины, в ВСУ имеется нехватка пополнения из-за провала мобилизации, а также проблемы с вооружением из-за провала в создании производства сооружения для нужд армии.
О том, что российские военные ведут наступление в районе Артемовска, RT рассказал замкомандира 204-го полка спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик. По его словам, подготовка украинских военных стала заметно хуже: солдаты не знают местности и не понимают, зачем их привозят на позиции, поэтому многие просто сдаются в плен.
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