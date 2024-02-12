Как ходить по улицам под ледяным дождем и остаться в живых

13 февраля 2024 в 05:18 Размер текста - 17 +

Прогулка по гололеду может закончиться травмой Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Из-за мокрого снега и ледяного дождя сильный гололед образовался в ряде регионов центральной и южной России. Как правильно вести себя на улице, чтобы не получить серьезную травму — в подборке URA.RU. Что такое ледяной дождь и чем он опасен Ледяной дождь — это атмосферные осадки смешанного типа, которые выпадают из облаков при отрицательной температуре. Ученые и метеорологи относят ледяной дождь к категории аномальных природных явлений. Образование ледяного дождя связано с температурной инверсией, в том числе столкновением теплых и холодных воздушных масс. Капли дождя подмерзают и образовываются ледяные «капсулы», внутри которых находится вода: падая на предметы, полузамерзшие капли разбиваются на части, вода вытекает и образуется гололед. Нередко атмосферное явление наносит значительный ущерб Из-за ледяного дождя на дорогах образуется гололед, что повышает риски получить травму, перелом, ушиб или вывих. Также увеличивается количество ДТП. Возможно отключение электроснабжения из-за замерзания проводов. Какую надевать обувь В такую погоду стоит надевать обувь с устойчивой нескользящей шершавой подошвой. Если обувь сильно скользит, ее нужно отнести в мастерскую, где на нее наклеят дополнительный слой, называемый «профилактика». Подошву старых сапог можно натереть наждачной бумагой — новую обувь такая профилактика от скольжения испортит. Важно в такую погоду правильно одеваться. Порывы ледяного ветра быстро проникают под одежду и обморожение может произойти за 10-15 минут. Чтобы не замерзнуть, надевайте несколько слоев одежды, шапку, шарф, варежки. Самые опасные участки во время гололеда Опасными участками во время гололеда считаются перекрестки у светофоров, лежачие полицейские, территория перед остановками автобуса, эстакады и мосты, а также низины, где часто бывают туманы. Как правильно передвигаться, чтобы не получить травму Делайте маленькие шаги, согнутыми в коленях ногами, корпус при этом немного наклоните вперед. Перенесите тяжесть тела на одну ногу. Только убедившись, что ступня стоит на льду твердо, переносите вес на другую ногу. Обязательно наступайте полностью на всю подошву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за мокрого снега и ледяного дождя сильный гололед образовался в ряде регионов центральной и южной России. Как правильно вести себя на улице, чтобы не получить серьезную травму — в подборке URA.RU. Ледяной дождь — это атмосферные осадки смешанного типа, которые выпадают из облаков при отрицательной температуре. Ученые и метеорологи относят ледяной дождь к категории аномальных природных явлений. Образование ледяного дождя связано с температурной инверсией, в том числе столкновением теплых и холодных воздушных масс. Капли дождя подмерзают и образовываются ледяные «капсулы», внутри которых находится вода: падая на предметы, полузамерзшие капли разбиваются на части, вода вытекает и образуется гололед. Нередко атмосферное явление наносит значительный ущерб Из-за ледяного дождя на дорогах образуется гололед, что повышает риски получить травму, перелом, ушиб или вывих. Также увеличивается количество ДТП. Возможно отключение электроснабжения из-за замерзания проводов. В такую погоду стоит надевать обувь с устойчивой нескользящей шершавой подошвой. Если обувь сильно скользит, ее нужно отнести в мастерскую, где на нее наклеят дополнительный слой, называемый «профилактика». Подошву старых сапог можно натереть наждачной бумагой — новую обувь такая профилактика от скольжения испортит. Важно в такую погоду правильно одеваться. Порывы ледяного ветра быстро проникают под одежду и обморожение может произойти за 10-15 минут. Чтобы не замерзнуть, надевайте несколько слоев одежды, шапку, шарф, варежки. Опасными участками во время гололеда считаются перекрестки у светофоров, лежачие полицейские, территория перед остановками автобуса, эстакады и мосты, а также низины, где часто бывают туманы. Делайте маленькие шаги, согнутыми в коленях ногами, корпус при этом немного наклоните вперед. Перенесите тяжесть тела на одну ногу. Только убедившись, что ступня стоит на льду твердо, переносите вес на другую ногу. Обязательно наступайте полностью на всю подошву.