Байден заявил, что Трамп преклоняется перед Путиным из-за якобы угроз РФ к НАТО

14 февраля 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Джо Байден (на фото) раскритиковал заявления Дональда Трампа по защите стран НАТО Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в том, что он не станет защищать страны НАТО от якобы нападения России, если союзники не выполнят финансовые условия. Информация об этом появилась на сайте Белого дома. «Несколько дней назад Трамп пригласил [президента России] Владимира Путина вторгнуться в некоторые из наших стран-союзников по НАТО. Он сказал, что если союзник не потратит достаточно денег на оборону, он будет поощрять Россию, цитирую, „делать все, что они, черт возьми, захотят“» — передает Белый дом слова президента США. Кроме того, Байден заявил, что никогда так не поступит. Лидер Соединенных Штатов назвал «священными» обязательства среди стран НАТО. «Трамп видит в них „бремя“, а не то, что альянс „защищает США и весь мир“» — считает Байден. Трамп 11 февраля заявил, что поощрит атаку России на страны НАТО, если бы союзники отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом. После чего на Трампа обрушился с критикой пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс, передает «Царьград».

Президент США Джо Байден обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в том, что он не станет защищать страны НАТО от якобы нападения России, если союзники не выполнят финансовые условия. Информация об этом появилась на сайте Белого дома. «Несколько дней назад Трамп пригласил [президента России] Владимира Путина вторгнуться в некоторые из наших стран-союзников по НАТО. Он сказал, что если союзник не потратит достаточно денег на оборону, он будет поощрять Россию, цитирую, „делать все, что они, черт возьми, захотят“» — передает Белый дом слова президента США. Кроме того, Байден заявил, что никогда так не поступит. Лидер Соединенных Штатов назвал «священными» обязательства среди стран НАТО. «Трамп видит в них „бремя“, а не то, что альянс „защищает США и весь мир“» — считает Байден. Трамп 11 февраля заявил, что поощрит атаку России на страны НАТО, если бы союзники отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом. После чего на Трампа обрушился с критикой пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс, передает «Царьград».