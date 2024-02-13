13 февраля 2024

Байден заявил, что Трамп преклоняется перед Путиным из-за якобы угроз РФ к НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден (на фото) раскритиковал заявления Дональда Трампа по защите стран НАТО Фото:

Президент США Джо Байден обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в том, что он не станет защищать страны НАТО от якобы нападения России, если союзники не выполнят финансовые условия. Информация об этом появилась на сайте Белого дома.

«Несколько дней назад Трамп пригласил [президента России] Владимира Путина вторгнуться в некоторые из наших стран-союзников по НАТО. Он сказал, что если союзник не потратит достаточно денег на оборону, он будет поощрять Россию, цитирую, „делать все, что они, черт возьми, захотят“» — передает Белый дом слова президента США. Кроме того, Байден заявил, что никогда так не поступит.

Лидер Соединенных Штатов назвал «священными» обязательства среди стран НАТО. «Трамп видит в них „бремя“, а не то, что альянс „защищает США и весь мир“» — считает Байден.

Трамп 11 февраля заявил, что поощрит атаку России на страны НАТО, если бы союзники отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом. После чего на Трампа обрушился с критикой пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс, передает «Царьград».

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Президент США Джо Байден обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в том, что он не станет защищать страны НАТО от якобы нападения России, если союзники не выполнят финансовые условия. Информация об этом появилась на сайте Белого дома. «Несколько дней назад Трамп пригласил [президента России] Владимира Путина вторгнуться в некоторые из наших стран-союзников по НАТО. Он сказал, что если союзник не потратит достаточно денег на оборону, он будет поощрять Россию, цитирую, „делать все, что они, черт возьми, захотят“» — передает Белый дом слова президента США. Кроме того, Байден заявил, что никогда так не поступит. Лидер Соединенных Штатов назвал «священными» обязательства среди стран НАТО. «Трамп видит в них „бремя“, а не то, что альянс „защищает США и весь мир“» — считает Байден. Трамп 11 февраля заявил, что поощрит атаку России на страны НАТО, если бы союзники отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом. После чего на Трампа обрушился с критикой пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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