Кандидат на пост главы УКС Кургана пытался «божьей помощью» изменить рынок ЖКХ в ХМАО. Инсайд

Потенциальный глава УКС Кургана из ХМАО замечен в громких скандалах

21 февраля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Курганские элиты собирают досье на потенциального главу УКС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кандидат на пост главы УКС Кургана Валерий Вахрушев пытался «божьей помощью» изменить рынок ЖКХ в ХМАО. На прошлой неделе стало известно, что основным претендентом на должность руководителя управления капстроительства Кургана является бывший глава муниципальной «Управляющей компании № 1» Нижневартовска Валерий Вахрушев. Представители зауральского истеблишмента начали собирать на коммунальщика досье и пришли к выводу, что он рискует не получить должность, сообщает инсайдер в политбомонде области. «В Нижневартовске Вахрушев запомнился штрафами за пьяную езду и неоднозначными методами ведения коммунального бизнеса. Уйдя с поста директора муниципальной УК и открыв частную „НВ-град“, он обещал жителями изменить систему ЖКХ с „божьей помощью“. При этом профучастники рынка отмечали, что ликвидность городской „управляшки“ за время руководства Вахрушева упала. Уже после его ухода, в 2023, году ее начали банкротить ресурсники. Все это значительно снижает ценность Вахрушева на рынке труда. При этом, среди коммунальщиков и политистеблишмента Нижневартовска Вахрушев, скорее, на хорошем счету», — считает инсайдер. По словам другого источника, Вахрушев стал фигурантом еще одного скандала. Уйдя из городской УК-1 со своей коллегой, юристом компании, они создавали «НВ-Град» вместе. Однако осенью 2023 года выяснилось, что Вахрушев обвинил бывшую подчиненную в нарушении договоренностей. Он лишился поста главы и места учредителя в «НВ-Граде» и снова выступил с обращением к участникам чата председателей советов домов. После этого он вошел в состав учредителей новой управляющей компании «Крепость», гендиректором которой является и сейчас. На сайте мирового и городского судов Нижневартовска есть копии решений по делам об административных правонарушениях. Согласно этим документам, Вахрушев Валерий Викторович был оштрафован на 30 тысяч рублей в 2023 году за езду в нетрезвом состоянии. В 2021 году он пытался обжаловать постановление мирового суда о нарушениях трудового законодательства — допуске водителей, не прошедших психиатрическое освидетельствование, к работе. В апелляции решение о штрафе устоялось. В открытых источниках указано, что эффективность УК-1 за 2018—2022 годы (время руководство компании Вахрушевым) снижалась. В 2023 году кредиторы заявили о намерении начать процедуру банкротства компании. Информация опубликована на сайте Арбитражного суда ХМАО. На момент публикации новости ответ на запрос о возможном назначении Вахрушева на пост главы УКС Кургана не поступил. Сам Вахрушев комментировать информацию о штрафах и методах ведения коммунального бизнеса отказался и сообщил, что пока ему из Кургана с приглашением на работу не звонили. По его словам, он рассматривает ряд предложений в других регионах, поскольку зауральские зарплаты ниже нижневартовских. Скриншоты из домовых чатов Нижневартовска Скрин: читатели URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат на пост главы УКС Кургана Валерий Вахрушев пытался «божьей помощью» изменить рынок ЖКХ в ХМАО. На прошлой неделе стало известно, что основным претендентом на должность руководителя управления капстроительства Кургана является бывший глава муниципальной «Управляющей компании № 1» Нижневартовска Валерий Вахрушев. Представители зауральского истеблишмента начали собирать на коммунальщика досье и пришли к выводу, что он рискует не получить должность, сообщает инсайдер в политбомонде области. «В Нижневартовске Вахрушев запомнился штрафами за пьяную езду и неоднозначными методами ведения коммунального бизнеса. Уйдя с поста директора муниципальной УК и открыв частную „НВ-град“, он обещал жителями изменить систему ЖКХ с „божьей помощью“. При этом профучастники рынка отмечали, что ликвидность городской „управляшки“ за время руководства Вахрушева упала. Уже после его ухода, в 2023, году ее начали банкротить ресурсники. Все это значительно снижает ценность Вахрушева на рынке труда. При этом, среди коммунальщиков и политистеблишмента Нижневартовска Вахрушев, скорее, на хорошем счету», — считает инсайдер. По словам другого источника, Вахрушев стал фигурантом еще одного скандала. Уйдя из городской УК-1 со своей коллегой, юристом компании, они создавали «НВ-Град» вместе. Однако осенью 2023 года выяснилось, что Вахрушев обвинил бывшую подчиненную в нарушении договоренностей. Он лишился поста главы и места учредителя в «НВ-Граде» и снова выступил с обращением к участникам чата председателей советов домов. После этого он вошел в состав учредителей новой управляющей компании «Крепость», гендиректором которой является и сейчас. На сайте мирового и городского судов Нижневартовска есть копии решений по делам об административных правонарушениях. Согласно этим документам, Вахрушев Валерий Викторович был оштрафован на 30 тысяч рублей в 2023 году за езду в нетрезвом состоянии. В 2021 году он пытался обжаловать постановление мирового суда о нарушениях трудового законодательства — допуске водителей, не прошедших психиатрическое освидетельствование, к работе. В апелляции решение о штрафе устоялось. В открытых источниках указано, что эффективность УК-1 за 2018—2022 годы (время руководство компании Вахрушевым) снижалась. В 2023 году кредиторы заявили о намерении начать процедуру банкротства компании. Информация опубликована на сайте Арбитражного суда ХМАО. На момент публикации новости ответ на запрос о возможном назначении Вахрушева на пост главы УКС Кургана не поступил. Сам Вахрушев комментировать информацию о штрафах и методах ведения коммунального бизнеса отказался и сообщил, что пока ему из Кургана с приглашением на работу не звонили. По его словам, он рассматривает ряд предложений в других регионах, поскольку зауральские зарплаты ниже нижневартовских.