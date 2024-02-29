Австрия захотела поговорить с Путиным из-за СВО

Без Владимира Путина решить конфликт на Украине нельзя, заявил Карл Нехаммер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что хочет переговорить с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, без Москвы решить конфликт на Украине невозможно.

«Если это будет полезно, то да, я бы снова поговорил с российским президентом. Без России нельзя вести мирные переговоры по Украине», — заявил Карл Нехаммер в эфире местного телеканала OE24 .

Нехаммер неоднократно выступал за участие России в мирном диалоге по Украине. Он также отмечал важность присутствия Путина за столом переговоров.

В ближайшее время состоится саммит Швейцарии. Киев намерен пригласить делегатов из 160 стран. На встрече будет обсуждаться план по мирному урегулированию.

На втором саммите Зеленский намерен передать России предложения по миру. Однако он отметил, что РФ может и не принять документ. Сама Швейцария считает маловероятным участие России в мирной конференции. До этого президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил отказ от переговоров с Москвой.