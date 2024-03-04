В Германии впечатлились «экономическим чудом» Путина

04 марта 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Россия под руководством Владимира Путина планомерно развивается, пишет Der Spiegel Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия под руководством президента Владимира Путина процветает, что можно увидеть по существенному росту заработной платы, который повышает потребительский спрос. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Россия процветает. Заработная плата сильно растет, что стимулирует потребление и вызывает массовое изъятие средств на рынке недвижимости. Действительно ли Путину удалось сделать свою экономику неуязвимой?» — говорится в материале журнала. Там добавили, что отрасли промышленности, играющие решающую роль в оборонной сфере, с момента начала СВО, выросли на 35 процентов. В 2023 году рост заработной платы в России составил 7,6%. Такое впечатляющее экономическое достижение России нельзя объяснить исключительно ростом заработных плат. Эксперт по Восточной Европе Василий Астров указывает на то, что примерно полумиллиона военнослужащих получают специальные государственные выплаты, заключили в материале. Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию выразил планы страны по вхождению в четверку крупных экономических держав. Он рассказал о развитии регионов, внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в экономику и обновлении промышленности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России продемонстрировала устойчивость и продолжает развитие, что подтверждают даже представители США, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия под руководством президента Владимира Путина процветает, что можно увидеть по существенному росту заработной платы, который повышает потребительский спрос. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Россия процветает. Заработная плата сильно растет, что стимулирует потребление и вызывает массовое изъятие средств на рынке недвижимости. Действительно ли Путину удалось сделать свою экономику неуязвимой?» — говорится в материале журнала. Там добавили, что отрасли промышленности, играющие решающую роль в оборонной сфере, с момента начала СВО, выросли на 35 процентов. В 2023 году рост заработной платы в России составил 7,6%. Такое впечатляющее экономическое достижение России нельзя объяснить исключительно ростом заработных плат. Эксперт по Восточной Европе Василий Астров указывает на то, что примерно полумиллиона военнослужащих получают специальные государственные выплаты, заключили в материале. Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию выразил планы страны по вхождению в четверку крупных экономических держав. Он рассказал о развитии регионов, внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в экономику и обновлении промышленности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России продемонстрировала устойчивость и продолжает развитие, что подтверждают даже представители США, передает Life.