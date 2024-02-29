В ВШЭ оценили вклад «Газелей» в экономику России

ВШЭ: увеличение прибыли мелких компаний в экономику РФ составило 15 трлн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги. Челябинск, бухгалтерия, деньги, рубли
Среднегодовой темп роста «Газелей» составил от 20% Фото:

Увеличение прибыли быстрорастущих компаний (БРК) — «Газелей» в экономику России с 2019 по 2022 годы составил 15,1 трлн рублей. Это следует из подсчетов Института менеджмента инноваций ВШЭ.

«Рост выручки БРК в экономику России за четыре года составил 15,1 трлн рублей — 72% прироста во всем российском бизнесе», — следует из исследования. Чаще всего среди таких небольших фирм встречаются торговые (20,1%), строительные (14,5%) и наукоемкие (12,3%) компании.

Речь идет о компаниях-газелях, в которых, как правило, работают менее десяти человек. Их среднегодовой темп роста составил от 20% за 2019—2022 годы. За данный период таких фирм насчитывалось около 30 тысяч, что составляет 1% от общего количества организаций.

В России вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП страны вырос в 2022 году до 21% и составил 32,6 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным.

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Увеличение прибыли быстрорастущих компаний (БРК) — «Газелей» в экономику России с 2019 по 2022 годы составил 15,1 трлн рублей. Это следует из подсчетов Института менеджмента инноваций ВШЭ. «Рост выручки БРК в экономику России за четыре года составил 15,1 трлн рублей — 72% прироста во всем российском бизнесе», — следует из исследования. Чаще всего среди таких небольших фирм встречаются торговые (20,1%), строительные (14,5%) и наукоемкие (12,3%) компании. Речь идет о компаниях-газелях, в которых, как правило, работают менее десяти человек. Их среднегодовой темп роста составил от 20% за 2019—2022 годы. За данный период таких фирм насчитывалось около 30 тысяч, что составляет 1% от общего количества организаций. В России вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП страны вырос в 2022 году до 21% и составил 32,6 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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