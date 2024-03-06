Baza: ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Воронеже

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Беспилотник сбили в паре километров от аэродрома, пишет Baza Фото:
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Вооруженные силы Украины пытались атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Беспилотник ВСУ попытался атаковать военный аэродром „Балтимор“ в Воронеже», — говорится в посте. По данным канала, БПЛА был сбит в паре километров от аэродрома средствами ПВО.

Помимо этого, еще два беспилотника пытались атаковать нефтебазу в Аннинском муниципальном районе области, уточняет Baza. Все воздушные цели были ликвидированы.

URA.RU направило запрос в Минобороны, ответ на него ожидается. В военном ведомстве еще не давали официальных комментариев по этой информации.

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Беспилотник ВСУ попытался атаковать военный аэродром „Балтимор“ в Воронеже», — говорится в посте. По данным канала, БПЛА был сбит в паре километров от аэродрома средствами ПВО. Помимо этого, еще два беспилотника пытались атаковать нефтебазу в Аннинском муниципальном районе области, уточняет Baza. Все воздушные цели были ликвидированы. URA.RU направило запрос в Минобороны, ответ на него ожидается. В военном ведомстве еще не давали официальных комментариев по этой информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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