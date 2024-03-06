Baza: ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Воронеже

06 марта 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Беспилотник сбили в паре километров от аэродрома, пишет Baza Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины пытались атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Беспилотник ВСУ попытался атаковать военный аэродром „Балтимор“ в Воронеже», — говорится в посте. По данным канала, БПЛА был сбит в паре километров от аэродрома средствами ПВО. Помимо этого, еще два беспилотника пытались атаковать нефтебазу в Аннинском муниципальном районе области, уточняет Baza. Все воздушные цели были ликвидированы. URA.RU направило запрос в Минобороны, ответ на него ожидается. В военном ведомстве еще не давали официальных комментариев по этой информации.

Вооруженные силы Украины пытались атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Беспилотник ВСУ попытался атаковать военный аэродром „Балтимор“ в Воронеже», — говорится в посте. По данным канала, БПЛА был сбит в паре километров от аэродрома средствами ПВО. Помимо этого, еще два беспилотника пытались атаковать нефтебазу в Аннинском муниципальном районе области, уточняет Baza. Все воздушные цели были ликвидированы. URA.RU направило запрос в Минобороны, ответ на него ожидается. В военном ведомстве еще не давали официальных комментариев по этой информации.