Baza: ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Воронеже

Беспилотник сбили в паре километров от аэродрома, пишет Baza
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины пытались атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Беспилотник ВСУ попытался атаковать военный аэродром „Балтимор“ в Воронеже», — говорится в посте. По данным канала, БПЛА был сбит в паре километров от аэродрома средствами ПВО.
Помимо этого, еще два беспилотника пытались атаковать нефтебазу в Аннинском муниципальном районе области, уточняет Baza. Все воздушные цели были ликвидированы.
URA.RU направило запрос в Минобороны, ответ на него ожидается. В военном ведомстве еще не давали официальных комментариев по этой информации.
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