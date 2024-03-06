ВСУ атаковали Воронежскую область

Губернатор Воронежской области Гусев сообщил о сбитом украинском БПЛА

06 марта 2024 в 09:32 Размер текста - 17 +

Беспилотник был ликвидирован российской ПВО Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала украинский беспилотник над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА самолетного типа», — написал Гусев в Telegram . По предварительным данным, последствий на земле нет. В последнее время ВСУ все чаще стали атаковать Воронежскую область беспилотниками. Так, например, 5 марта, Гусев также сообщал о приближении БПЛА к региону. При этом атаки украинских дронов успешно отражаются системами ПВО.

Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала украинский беспилотник над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА самолетного типа», — написал Гусев в Telegram. По предварительным данным, последствий на земле нет. В последнее время ВСУ все чаще стали атаковать Воронежскую область беспилотниками. Так, например, 5 марта, Гусев также сообщал о приближении БПЛА к региону. При этом атаки украинских дронов успешно отражаются системами ПВО.