ВСУ атаковали Воронежскую область

Губернатор Воронежской области Гусев сообщил о сбитом украинском БПЛА
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Беспилотник был ликвидирован российской ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала украинский беспилотник над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА самолетного типа», — написал Гусев в Telegram. По предварительным данным, последствий на земле нет.

В последнее время ВСУ все чаще стали атаковать Воронежскую область беспилотниками. Так, например, 5 марта, Гусев также сообщал о приближении БПЛА к региону. При этом атаки украинских дронов успешно отражаются системами ПВО.

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Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала украинский беспилотник над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА самолетного типа», — написал Гусев в Telegram. По предварительным данным, последствий на земле нет. В последнее время ВСУ все чаще стали атаковать Воронежскую область беспилотниками. Так, например, 5 марта, Гусев также сообщал о приближении БПЛА к региону. При этом атаки украинских дронов успешно отражаются системами ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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