ВСУ атаковали Воронежскую область

Беспилотник был ликвидирован российской ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала украинский беспилотник над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА самолетного типа», — написал Гусев в
В последнее время ВСУ все чаще стали атаковать Воронежскую область беспилотниками. Так, например, 5 марта, Гусев также сообщал о приближении БПЛА к региону. При этом атаки украинских дронов успешно отражаются системами ПВО.
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