Медведев спел вместе с рэпером ST «Дай ему сил» на митинге

В Волгограде прошел митинг-концерт сторонников партии «Единая Россия». На нем зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев спел «Дай ему сил» вместе с рэпером ST (Александром Степановым).
«Медведев спел вместе с рэпером ST „Дай ему сил“ на митинг-концерте в Волгограде», — сообщает РИА Новости. На экране сзади мелькал клип песни.
Песня посвящена защитникам Отечества. Как отмечал сам исполнитель, в клипе два главных героя: кандидат в президенты РФ Владимир Путин и Герой России, комбриг Росгвардии Сергей Хайрудинов. Часть клипа была снята во время поездки рэпера в зону СВО, а в другой показаны кадры работы Путина и его встречи с гражданами.
Основной посыл песни звучит так: защитники Отечества — это пример для остальных россиян. Композиция была опубликована 9 февраля и быстро стала популярной.
Выборы президента России будут идти три дня: с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за Владимира Путина, Владислава Даванкова, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова.
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