Политика Выборы Медведев спел вместе с рэпером ST «Дай ему сил» на митинге 12 марта 2024 в 17:40 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев приехал на митинг-концерт «Единой России» в Волгограде Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Волгограде прошел митинг-концерт сторонников партии «Единая Россия». На нем зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев спел «Дай ему сил» вместе с рэпером ST (Александром Степановым). «Медведев спел вместе с рэпером ST „Дай ему сил“ на митинг-концерте в Волгограде», — сообщает РИА Новости. На экране сзади мелькал клип песни. Песня посвящена защитникам Отечества. Как отмечал сам исполнитель, в клипе два главных героя: кандидат в президенты РФ Владимир Путин и Герой России, комбриг Росгвардии Сергей Хайрудинов. Часть клипа была снята во время поездки рэпера в зону СВО, а в другой показаны кадры работы Путина и его встречи с гражданами. Основной посыл песни звучит так: защитники Отечества — это пример для остальных россиян. Композиция была опубликована 9 февраля и быстро стала популярной. Выборы президента России будут идти три дня: с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за Владимира Путина, Владислава Даванкова, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова. В Волгограде прошел митинг-концерт сторонников партии «Единая Россия». На нем зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев спел «Дай ему сил» вместе с рэпером ST (Александром Степановым). «Медведев спел вместе с рэпером ST „Дай ему сил“ на митинг-концерте в Волгограде», — сообщает РИА Новости. На экране сзади мелькал клип песни. Песня посвящена защитникам Отечества. Как отмечал сам исполнитель, в клипе два главных героя: кандидат в президенты РФ Владимир Путин и Герой России, комбриг Росгвардии Сергей Хайрудинов. Часть клипа была снята во время поездки рэпера в зону СВО, а в другой показаны кадры работы Путина и его встречи с гражданами. Основной посыл песни звучит так: защитники Отечества — это пример для остальных россиян. Композиция была опубликована 9 февраля и быстро стала популярной. Выборы президента России будут идти три дня: с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за Владимира Путина, Владислава Даванкова, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям