Медведев спел вместе с рэпером ST «Дай ему сил» на митинге

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RAE-2015. Второй день. Нижний Тагил, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев приехал на митинг-концерт «Единой России» в Волгограде Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Волгограде прошел митинг-концерт сторонников партии «Единая Россия». На нем зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев спел «Дай ему сил» вместе с рэпером ST (Александром Степановым).

«Медведев спел вместе с рэпером ST „Дай ему сил“ на митинг-концерте в Волгограде», — сообщает РИА Новости. На экране сзади мелькал клип песни.

Песня посвящена защитникам Отечества. Как отмечал сам исполнитель, в клипе два главных героя: кандидат в президенты РФ Владимир Путин и Герой России, комбриг Росгвардии Сергей Хайрудинов. Часть клипа была снята во время поездки рэпера в зону СВО, а в другой показаны кадры работы Путина и его встречи с гражданами.

Основной посыл песни звучит так: защитники Отечества — это пример для остальных россиян. Композиция была опубликована 9 февраля и быстро стала популярной.

Выборы президента России будут идти три дня: с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за Владимира Путина, Владислава Даванкова, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова.

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В Волгограде прошел митинг-концерт сторонников партии «Единая Россия». На нем зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев спел «Дай ему сил» вместе с рэпером ST (Александром Степановым). «Медведев спел вместе с рэпером ST „Дай ему сил“ на митинг-концерте в Волгограде», — сообщает РИА Новости. На экране сзади мелькал клип песни. Песня посвящена защитникам Отечества. Как отмечал сам исполнитель, в клипе два главных героя: кандидат в президенты РФ Владимир Путин и Герой России, комбриг Росгвардии Сергей Хайрудинов. Часть клипа была снята во время поездки рэпера в зону СВО, а в другой показаны кадры работы Путина и его встречи с гражданами. Основной посыл песни звучит так: защитники Отечества — это пример для остальных россиян. Композиция была опубликована 9 февраля и быстро стала популярной. Выборы президента России будут идти три дня: с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за Владимира Путина, Владислава Даванкова, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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