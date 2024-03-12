12 марта 2024

Минобороны РФ опубликовало кадры из Теткино, где пресекли попытку прорыва ДРГ

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Украинским диверсантам не удалось прорвать российскую границу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Теткино (Курская область), в районе которого Вооруженные силы РФ и ФСБ пресекли попытку прорыва государственной границы украинскими диверсантами. По информации ведомства, в поселке теперь спокойно.

«В поселке городского типа продолжается мирная жизнь. Без ограничений работают госучреждения, общественный транспорт и магазины, а местные жители рассказывают, что на улицах все спокойно», — сообщили в telegram-канале МО РФ.

Сообщалось, что утром 12 марта киевский режим пытался прорвать российскую границу на территории Белгородской и Курской областей. Попытку сорвали подразделения ВС РФ и ФСБ. Всего противник потерял 234 боевика убитыми, три БМП Bradley, два бронетранспортера и семь танков. Со стороны России пострадал один мирный житель.

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Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Теткино (Курская область), в районе которого Вооруженные силы РФ и ФСБ пресекли попытку прорыва государственной границы украинскими диверсантами. По информации ведомства, в поселке теперь спокойно. «В поселке городского типа продолжается мирная жизнь. Без ограничений работают госучреждения, общественный транспорт и магазины, а местные жители рассказывают, что на улицах все спокойно», — сообщили в telegram-канале МО РФ. Сообщалось, что утром 12 марта киевский режим пытался прорвать российскую границу на территории Белгородской и Курской областей. Попытку сорвали подразделения ВС РФ и ФСБ. Всего противник потерял 234 боевика убитыми, три БМП Bradley, два бронетранспортера и семь танков. Со стороны России пострадал один мирный житель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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