Минобороны РФ опубликовало кадры из Теткино, где пресекли попытку прорыва ДРГ

12 марта 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Украинским диверсантам не удалось прорвать российскую границу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Теткино (Курская область), в районе которого Вооруженные силы РФ и ФСБ пресекли попытку прорыва государственной границы украинскими диверсантами. По информации ведомства, в поселке теперь спокойно. «В поселке городского типа продолжается мирная жизнь. Без ограничений работают госучреждения, общественный транспорт и магазины, а местные жители рассказывают, что на улицах все спокойно», — сообщили в telegram-канале МО РФ. Сообщалось, что утром 12 марта киевский режим пытался прорвать российскую границу на территории Белгородской и Курской областей. Попытку сорвали подразделения ВС РФ и ФСБ. Всего противник потерял 234 боевика убитыми, три БМП Bradley, два бронетранспортера и семь танков. Со стороны России пострадал один мирный житель.

Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Теткино (Курская область), в районе которого Вооруженные силы РФ и ФСБ пресекли попытку прорыва государственной границы украинскими диверсантами. По информации ведомства, в поселке теперь спокойно. «В поселке городского типа продолжается мирная жизнь. Без ограничений работают госучреждения, общественный транспорт и магазины, а местные жители рассказывают, что на улицах все спокойно», — сообщили в telegram-канале МО РФ. Сообщалось, что утром 12 марта киевский режим пытался прорвать российскую границу на территории Белгородской и Курской областей. Попытку сорвали подразделения ВС РФ и ФСБ. Всего противник потерял 234 боевика убитыми, три БМП Bradley, два бронетранспортера и семь танков. Со стороны России пострадал один мирный житель.