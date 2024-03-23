По всей России появились траурные билборды после теракта в «Крокусе». Фоторепортаж

СК: число погибших от теракта в «Крокусе» возросло до 115 человек
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Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, свеча, билборд, теракт
В России начали появляться траурные билборды после трагедии в «Крокусе» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. По последним данным, число погибших составляет 115 человек. Подозреваемые в теракте на автомобиле были задержаны на расстоянии 100 километров от границы с Украиной. Правительства многих стран мира выразили соболезнования России в связи с гибелью людей. По всей стране появились траурные билборды после теракта. URA.RU в своем фоторепортаже показывает, как скорбят российские города.

Акция памяти жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Москва
В Москве на станции метро Белорусская на экране вывели траурный символ после теракта в «Крокусе»
Фото:
Екатеринбург. Улица Карла Либкнехта
Екатеринбург. Улица Карла Либкнехта
Фото:
Билборд в Москве
Билборд в Москве
Фото:
Билборд в Челябинске о скорби после теракта в «Крокусе»
Билборд в Челябинске о скорби после теракта в «Крокусе»
Фото:
Огромная надпись «Скорбим» на стадионе «Лужники» в Москве
Огромная надпись «Скорбим» на стадионе «Лужники» в Москве
Фото:
Екатеринбург, улица Щербакова
Екатеринбург, улица Щербакова
Фото:

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Террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. По последним данным, число погибших составляет 115 человек. Подозреваемые в теракте на автомобиле были задержаны на расстоянии 100 километров от границы с Украиной. Правительства многих стран мира выразили соболезнования России в связи с гибелью людей. По всей стране появились траурные билборды после теракта. URA.RU в своем фоторепортаже показывает, как скорбят российские города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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