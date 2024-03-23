По всей России появились траурные билборды после теракта в «Крокусе». Фоторепортаж

СК: число погибших от теракта в «Крокусе» возросло до 115 человек

23 марта 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

В России начали появляться траурные билборды после трагедии в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. По последним данным, число погибших составляет 115 человек. Подозреваемые в теракте на автомобиле были задержаны на расстоянии 100 километров от границы с Украиной. Правительства многих стран мира выразили соболезнования России в связи с гибелью людей. По всей стране появились траурные билборды после теракта. URA.RU в своем фоторепортаже показывает, как скорбят российские города. В Москве на станции метро Белорусская на экране вывели траурный символ после теракта в «Крокусе» Фото: Роман Наумов © URA.RU Екатеринбург. Улица Карла Либкнехта Фото: читатели URA.RU Билборд в Москве Фото: читатели URA.RU Билборд в Челябинске о скорби после теракта в «Крокусе» Фото: читатели URA.RU Огромная надпись «Скорбим» на стадионе «Лужники» в Москве telegram-канал RT Фото: Екатеринбург, улица Щербакова Фото: читатели URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. По последним данным, число погибших составляет 115 человек. Подозреваемые в теракте на автомобиле были задержаны на расстоянии 100 километров от границы с Украиной. Правительства многих стран мира выразили соболезнования России в связи с гибелью людей. По всей стране появились траурные билборды после теракта. URA.RU в своем фоторепортаже показывает, как скорбят российские города.