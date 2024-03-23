В России начали появляться траурные билборды после трагедии в «Крокусе»
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. По последним данным, число погибших составляет 115 человек. Подозреваемые в теракте на автомобиле были задержаны на расстоянии 100 километров от границы с Украиной. Правительства многих стран мира выразили соболезнования России в связи с гибелью людей. По всей стране появились траурные билборды после теракта. URA.RU в своем фоторепортаже показывает, как скорбят российские города.
В Москве на станции метро Белорусская на экране вывели траурный символ после теракта в «Крокусе»
Екатеринбург. Улица Карла Либкнехта
Билборд в Москве
Билборд в Челябинске о скорби после теракта в «Крокусе»
Огромная надпись «Скорбим» на стадионе «Лужники» в Москве
Екатеринбург, улица Щербакова
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