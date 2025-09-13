«Азимут» будет летать в Тбилиси и Дубай из Краснодара

Авиакомпания «Азимут» с 23 сентября 2025 года запускает прямые рейсы из Краснодара в Тбилиси и Ереван, а с 26 сентября — в Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Кроме того, компания возобновляет полеты в Стамбул с 17 сентября и в Анталью с 27 сентября. Билеты на все направления уже поступили в продажу на официальном сайте «Азимута».
«Авиакомпания „Азимут“, авиаперевозчик юга России, сообщает о возобновлении выполнения авиарейсов из базового аэропорта Краснодар с 17 сентября в Стамбул, с 27 сентября в Анталью и с 23 сентября в Ереван. Продажа авиабилетов открыта», — отмечается на официальном сайте компании.
По информации перевозчика, все рейсы будут выполняться на современных воздушных судах Sukhoi Superjet 100. «Азимут» базируется в международном аэропорту Краснодар с момента основания компании в 2017 году. В расписании перевозчика уже представлены регулярные маршруты по России и за границу, включая города Кавказа и Ближнего Востока.
Аэропорт Краснодара возобновил работу 11 сентября 2025 года после более чем трехлетнего простоя, связанного с приостановкой деятельности в феврале 2022 года по соображениям безопасности. Уже на следующий день после открытия были доступны билеты на международные направления, а решение о возобновлении рейсов стало результатом работы межведомственной группы при Росавиации.
