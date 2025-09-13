Мирошник рассказал на какой стадии находятся переговоры России и Украины

Мирошник: у РФ и Украины нет базовых договоренностей по урегулированию конфликта
В настоящий момент нет даже «скелета» договоренностей между Россией и Украиной, отметил Родион Мирошник
В настоящий момент нет даже «скелета» договоренностей между Россией и Украиной, отметил Родион Мирошник
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия и Украина не приблизились к единому подходу по урегулированию конфликта — на текущий момент отсутствует даже основа для будущих договоренностей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Сейчас у нас нет базы, сейчас у нас нет, извините, даже скелета таких договоренностей, потому что слишком разнятся подходы, которые исповедуют Россия и Украина для переговорного процесса», — заявил Мирошник в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что даже возможное повышение уровня прямых контактов сторон в Стамбуле не окажет определяющего влияния на ход диалога. По его мнению, для реального прогресса необходима выработка взаимоприемлемых и компромиссных решений.

По словам дипломата, Москва и Киев придерживаются диаметрально противоположных позиций по ключевым пунктам переговоров. Родион Мирошник также напомнил, что полномочий российской переговорной группы во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским достаточно для проведения содержательных консультаций.

Дипломат также сослался на позицию президента России Владимира Путина и напомнил, что если потребуется дополнительный политический уровень, Москва готова его рассмотреть. Однако сейчас в этом нет необходимости, подчеркнул Мирошник. Он также подытожил, что Украина не заинтересована в поиске мирного решения по завершению украинского конфликта. 

Ранее Родион Мирошник уже отмечал, что украинская сторона последовательно срывает любые попытки переговоров с Россией, нанося удары по гражданской инфраструктуре и создавая негативный фон для диалога. Власти Украины заявляли о невозможности начала переговоров и продолжают делать ставку на поддержку западных союзников и усиление санкций против РФ. Мирошник также рассказал, что именно из-за желания продолжать конфликт с Россией, Владимир Зеленский отказался посещать Москву, хотя ему дали железобетонные гарантии безопасности. 

