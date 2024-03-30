Посол Копыркин: Россия помогла Армении по личной просьбе Пашиняна

30 марта 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Никола Пашинян сам попросил РФ о помощи, заявил Сергей Копыркин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия в 2020 году разместила своих пограничников вдоль границы Армении с Азербайджаном по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил посол РФ Сергей Копыркин. «Наши наблюдательные посты по личной просьбе премьер-министра [Никола Пашиняна] были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году», — заявил Копыркин порталу 24News. Он отметил, что армянская сторона просто «не решилась узаконить» юридически размещение российских наблюдательных постов. Ранее Копыркин заверил, что Россия по-прежнему готова соблюдать свои союзнические обязательства перед Арменией в случае агрессии со стороны Азербайджана. Он также выразил недоумение из-за недружественных заявлений со стороны ряда представителей армянских властей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия в 2020 году разместила своих пограничников вдоль границы Армении с Азербайджаном по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил посол РФ Сергей Копыркин. «Наши наблюдательные посты по личной просьбе премьер-министра [Никола Пашиняна] были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году», — заявил Копыркин порталу 24News. Он отметил, что армянская сторона просто «не решилась узаконить» юридически размещение российских наблюдательных постов. Ранее Копыркин заверил, что Россия по-прежнему готова соблюдать свои союзнические обязательства перед Арменией в случае агрессии со стороны Азербайджана. Он также выразил недоумение из-за недружественных заявлений со стороны ряда представителей армянских властей.