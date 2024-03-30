Посол Копыркин: Россия помогла Армении по личной просьбе Пашиняна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Никола Пашинян сам попросил РФ о помощи, заявил Сергей Копыркин Фото:

Россия в 2020 году разместила своих пограничников вдоль границы Армении с Азербайджаном по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил посол РФ Сергей Копыркин.

«Наши наблюдательные посты по личной просьбе премьер-министра [Никола Пашиняна] были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году», — заявил Копыркин порталу 24News. Он отметил, что армянская сторона просто «не решилась узаконить» юридически размещение российских наблюдательных постов.

Ранее Копыркин заверил, что Россия по-прежнему готова соблюдать свои союзнические обязательства перед Арменией в случае агрессии со стороны Азербайджана. Он также выразил недоумение из-за недружественных заявлений со стороны ряда представителей армянских властей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия в 2020 году разместила своих пограничников вдоль границы Армении с Азербайджаном по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил посол РФ Сергей Копыркин. «Наши наблюдательные посты по личной просьбе премьер-министра [Никола Пашиняна] были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году», — заявил Копыркин порталу 24News. Он отметил, что армянская сторона просто «не решилась узаконить» юридически размещение российских наблюдательных постов. Ранее Копыркин заверил, что Россия по-прежнему готова соблюдать свои союзнические обязательства перед Арменией в случае агрессии со стороны Азербайджана. Он также выразил недоумение из-за недружественных заявлений со стороны ряда представителей армянских властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...