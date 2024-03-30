Посол Копыркин: Россия помогла Армении по личной просьбе Пашиняна

Россия в 2020 году разместила своих пограничников вдоль границы Армении с Азербайджаном по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил посол РФ Сергей Копыркин.
«Наши наблюдательные посты по личной просьбе премьер-министра [Никола Пашиняна] были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году», — заявил Копыркин порталу 24News. Он отметил, что армянская сторона просто «не решилась узаконить» юридически размещение российских наблюдательных постов.
Ранее Копыркин заверил, что Россия по-прежнему готова соблюдать свои союзнические обязательства перед Арменией в случае агрессии со стороны Азербайджана. Он также выразил недоумение из-за недружественных заявлений со стороны ряда представителей армянских властей.
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