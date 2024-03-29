Посол пообещал, что Россия защитит Армению в случае агрессии Азербайджана

30 марта 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Россия готова соблюдать свои союзнические обязательства перед Арменией в случае агрессии со стороны Азербайджана. Об этом заявил российский посол Сергей Копыркин. «У меня нет никаких оснований считать, что Россия отказывается от тех обязательств, которые она на себя взяла путем тех договоренностей, которые у нас есть. Все наши публичные заявления не дают основания ставить это под сомнение», — сказал Копыркин в интервью порталу 24News. Так он ответил на вопрос, защитит ли РФ Армению в случае агрессии от Азербайджана Посол также выразил недоумение по поводу недружественных заявлений со стороны некоторых представителей армянских властей и задал риторический вопрос о целях таких высказываний. Копыркин подчеркнул, что ранее он даже не задумывался о такой перспективе, но теперь ему приходится это делать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия готова соблюдать свои союзнические обязательства перед Арменией в случае агрессии со стороны Азербайджана. Об этом заявил российский посол Сергей Копыркин. «У меня нет никаких оснований считать, что Россия отказывается от тех обязательств, которые она на себя взяла путем тех договоренностей, которые у нас есть. Все наши публичные заявления не дают основания ставить это под сомнение», — сказал Копыркин в интервью порталу 24News. Так он ответил на вопрос, защитит ли РФ Армению в случае агрессии от Азербайджана Посол также выразил недоумение по поводу недружественных заявлений со стороны некоторых представителей армянских властей и задал риторический вопрос о целях таких высказываний. Копыркин подчеркнул, что ранее он даже не задумывался о такой перспективе, но теперь ему приходится это делать.