Песков: женщины блестяще проявляют себя на высших должностях

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков прокомментировал вероятное назначение Ирины Подносовой главой Верховного суда РФ Фото:

Женщины прекрасно проявляют себя там, где они хотят работать. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, комментируя информацию, что на должность председателя Верховного суда (ВС) РФ была рекомендована Ирина Подносова.

«Я не думаю что кто-то акцентируется на этой теме (ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России мало женщин на высших должностях — прим. URA.RU). Никакого неравенства гендерного нет. Женщины проявляют себя там, куда они хотят идти дальше. Они прекрасно и блестяще это делают», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Женщины прекрасно проявляют себя там, где они хотят работать. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, комментируя информацию, что на должность председателя Верховного суда (ВС) РФ была рекомендована Ирина Подносова. «Я не думаю что кто-то акцентируется на этой теме (ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России мало женщин на высших должностях — прим. URA.RU). Никакого неравенства гендерного нет. Женщины проявляют себя там, куда они хотят идти дальше. Они прекрасно и блестяще это делают», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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