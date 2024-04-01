Песков: женщины блестяще проявляют себя на высших должностях

01 апреля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал вероятное назначение Ирины Подносовой главой Верховного суда РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Женщины прекрасно проявляют себя там, где они хотят работать. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, комментируя информацию, что на должность председателя Верховного суда (ВС) РФ была рекомендована Ирина Подносова. «Я не думаю что кто-то акцентируется на этой теме (ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России мало женщин на высших должностях — прим. URA.RU). Никакого неравенства гендерного нет. Женщины проявляют себя там, куда они хотят идти дальше. Они прекрасно и блестяще это делают», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщины прекрасно проявляют себя там, где они хотят работать. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, комментируя информацию, что на должность председателя Верховного суда (ВС) РФ была рекомендована Ирина Подносова. «Я не думаю что кто-то акцентируется на этой теме (ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России мало женщин на высших должностях — прим. URA.RU). Никакого неравенства гендерного нет. Женщины проявляют себя там, куда они хотят идти дальше. Они прекрасно и блестяще это делают», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.