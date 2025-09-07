Солдат ВСУ рассказал, как лежал в госпитале с наемниками из Латинской Америки

Пленный солдат ВСУ поделился, как лежал в госпитале с наемниками из Латинской Америки, которые разговаривали на испанском. Об этом рассказал украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик.
«Я попадаю в 61-й военный госпиталь Белопольского района СМТ Николаевка (Сумская область Украины)... Были иностранцы, они рассказывали, что они с „Магуры“», — поделился Хвостик. Его слова приводят РИА Новости.
Он также отметил, что один солдат был из Колумбии, один из Парагвая и один из Аргентины. Он отметил, что «Магура» — 47-я бригада, в которой есть испаноязычный батальон. Плененный военнослужащий отметил, что был удивлен тем, что иностранцев положили в одну палату с украинскими солдатами.
Ранее Служба внешней разведки сообщала, что в рядах ВСУ продолжают действовать наемники из Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, а военных из Европы на Украине больше нет. По данным российских силовых ведомств, иностранные бойцы, в том числе из Колумбии, перебрасываются для восполнения потерь, однако между ними и украинскими военными случаются инциденты из-за недостаточной координации.
