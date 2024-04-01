01 апреля 2024

В Госдуме предложили печатать на билетах план эвакуации из зрительного зала

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Концерт памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле". 30 марта 2024. Москва, крокус сити холл, крокус сити холл концерт памяти
В Госдуме предложили разместить на билете QR-код, ведущий на сайт с инструкцией эвакуации Фото:

План эвакуации из зрительных залов предлагают публиковать на билетах, предназначенных для массовых мероприятий в РФ. Меры планируют ввести в связи с высоким уровнем террористических угроз. Инициатором предложения стал глава комитета по молодежной политике Госдумы Артем Метелев.

«В качестве инициативы предлагается включить в форму билета на массовые мероприятия изображение по действиям в случае ЧС. Например, это можно реализовать в виде размещенного на билете QR-кода, ведущего на специальную интернет-страницу сайта с инструкцией», — передают слова Метелева «Известия». По его мнению, в панике люди не знают как действовать, что связано с отсутствием доступной информации. Уточняется, что с такой инициативой Метелев обратился к министру культуры Ольге Любимовой.

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Нападавшие сначала открыли стрельбу по людям, после подожгли здание. Пытаясь спастись, посетители «Крокуса» укрывались в туалетах, помещениях, пытались самостоятельно найти выходы из здания. В результате погибли не менее 144 человек.

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План эвакуации из зрительных залов предлагают публиковать на билетах, предназначенных для массовых мероприятий в РФ. Меры планируют ввести в связи с высоким уровнем террористических угроз. Инициатором предложения стал глава комитета по молодежной политике Госдумы Артем Метелев. «В качестве инициативы предлагается включить в форму билета на массовые мероприятия изображение по действиям в случае ЧС. Например, это можно реализовать в виде размещенного на билете QR-кода, ведущего на специальную интернет-страницу сайта с инструкцией», — передают слова Метелева «Известия». По его мнению, в панике люди не знают как действовать, что связано с отсутствием доступной информации. Уточняется, что с такой инициативой Метелев обратился к министру культуры Ольге Любимовой. 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Нападавшие сначала открыли стрельбу по людям, после подожгли здание. Пытаясь спастись, посетители «Крокуса» укрывались в туалетах, помещениях, пытались самостоятельно найти выходы из здания. В результате погибли не менее 144 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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