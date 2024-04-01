В Госдуме предложили печатать на билетах план эвакуации из зрительного зала

02 апреля 2024 в 06:55 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили разместить на билете QR-код, ведущий на сайт с инструкцией эвакуации Фото: Роман Наумов © URA.RU План эвакуации из зрительных залов предлагают публиковать на билетах, предназначенных для массовых мероприятий в РФ. Меры планируют ввести в связи с высоким уровнем террористических угроз. Инициатором предложения стал глава комитета по молодежной политике Госдумы Артем Метелев. «В качестве инициативы предлагается включить в форму билета на массовые мероприятия изображение по действиям в случае ЧС. Например, это можно реализовать в виде размещенного на билете QR-кода, ведущего на специальную интернет-страницу сайта с инструкцией», — передают слова Метелева «Известия». По его мнению, в панике люди не знают как действовать, что связано с отсутствием доступной информации. Уточняется, что с такой инициативой Метелев обратился к министру культуры Ольге Любимовой. 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Нападавшие сначала открыли стрельбу по людям, после подожгли здание. Пытаясь спастись, посетители «Крокуса» укрывались в туалетах, помещениях, пытались самостоятельно найти выходы из здания. В результате погибли не менее 144 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

План эвакуации из зрительных залов предлагают публиковать на билетах, предназначенных для массовых мероприятий в РФ. Меры планируют ввести в связи с высоким уровнем террористических угроз. Инициатором предложения стал глава комитета по молодежной политике Госдумы Артем Метелев. «В качестве инициативы предлагается включить в форму билета на массовые мероприятия изображение по действиям в случае ЧС. Например, это можно реализовать в виде размещенного на билете QR-кода, ведущего на специальную интернет-страницу сайта с инструкцией», — передают слова Метелева «Известия». По его мнению, в панике люди не знают как действовать, что связано с отсутствием доступной информации. Уточняется, что с такой инициативой Метелев обратился к министру культуры Ольге Любимовой. 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Нападавшие сначала открыли стрельбу по людям, после подожгли здание. Пытаясь спастись, посетители «Крокуса» укрывались в туалетах, помещениях, пытались самостоятельно найти выходы из здания. В результате погибли не менее 144 человек.