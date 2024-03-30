Операторы беспилотников «Южной» группировки войск ликвидировали немецкий танк Leopard в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил командир взвода БПЛА с позывным «Батайск» и показал соответствующее видео.
«При облете позиций была выявлена техника, плюс еще соседи нам подсказали. <…> Подняли свою „птичку“ в тот район, был обнаружен Leopard. Экстренно по команде был поднят расчет FPV, отработали», — передает РИА Новости слова командира. Он отметил, что его подразделение ликвидировало минимум два немецких танка.
Также «Батайск» добавил, что в этой боевой машине нет ничего необычного. У нее нет живучести и каких-либо сверхъестественных способностей.
Ранее сообщалось, что ВС РФ в зоне украинского конфликта с начала 2024 года уничтожили пять танков Leopard и четыре танка Abrams. По словам министра обороны Сергея Шойгу, также ВСУ лишились шести пусковых установок HIMARS и 27 машин Bradley, передает
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