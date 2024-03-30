Оператор беспилотника показал, как уничтожили танк Leopard. Видео

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«Батайск» заявил, что его взвод уничтожил уже два танка Leopard Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Операторы беспилотников «Южной» группировки войск ликвидировали немецкий танк Leopard в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил командир взвода БПЛА с позывным «Батайск» и показал соответствующее видео.

«При облете позиций была выявлена техника, плюс еще соседи нам подсказали. <…> Подняли свою „птичку“ в тот район, был обнаружен Leopard. Экстренно по команде был поднят расчет FPV, отработали», — передает РИА Новости слова командира. Он отметил, что его подразделение ликвидировало минимум два немецких танка.

Также «Батайск» добавил, что в этой боевой машине нет ничего необычного. У нее нет живучести и каких-либо сверхъестественных способностей.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в зоне украинского конфликта с начала 2024 года уничтожили пять танков Leopard и четыре танка Abrams. По словам министра обороны Сергея Шойгу, также ВСУ лишились шести пусковых установок HIMARS и 27 машин Bradley, передает MK.RU.

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Операторы беспилотников «Южной» группировки войск ликвидировали немецкий танк Leopard в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил командир взвода БПЛА с позывным «Батайск» и показал соответствующее видео. «При облете позиций была выявлена техника, плюс еще соседи нам подсказали. <…> Подняли свою „птичку“ в тот район, был обнаружен Leopard. Экстренно по команде был поднят расчет FPV, отработали», — передает РИА Новости слова командира. Он отметил, что его подразделение ликвидировало минимум два немецких танка. Также «Батайск» добавил, что в этой боевой машине нет ничего необычного. У нее нет живучести и каких-либо сверхъестественных способностей. Ранее сообщалось, что ВС РФ в зоне украинского конфликта с начала 2024 года уничтожили пять танков Leopard и четыре танка Abrams. По словам министра обороны Сергея Шойгу, также ВСУ лишились шести пусковых установок HIMARS и 27 машин Bradley, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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