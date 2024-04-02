В Липецкой области введен режим воздушной опасности из-за беспилотников

В Липецкой области введен режим воздушной опасности
В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Все противовоздушные силы приведены в состоянии боевой готовности из-за обнаруженных беспилотников на границе. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.
Ранее дроны атаковали республику Татарстан. Известно о семи пострадавших.
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