В Липецкой области введен режим воздушной опасности из-за беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, радар, пво,  stock
В Липецкой области введен режим воздушной опасности Фото:

В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Все противовоздушные силы приведены в состоянии боевой готовности из-за обнаруженных беспилотников на границе. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.

Ранее дроны атаковали республику Татарстан. Известно о семи пострадавших.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Все противовоздушные силы приведены в состоянии боевой готовности из-за обнаруженных беспилотников на границе. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов. Ранее дроны атаковали республику Татарстан. Известно о семи пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...