Оренбуржцев, пострадавших от подтопления, освободят от коммунальных платежей

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Жителей освободят от уплаты коммунальных платежей до нормализации ситуации Фото:
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Оренбуржцев, которые попали в зону подтопления, временно освободят от уплаты коммунальных платежей. Решение принял глава региона Денис Паслер. Кроме того, жителям предоставят кредитные каникулы.

«Необходимо четко отработать систему отмены платежей на период паводка, не начислять платежи до возвращения людей в дома», — поручил Паслер. Его слова приводит «Интерфакс». Жителям положены кредитные каникулы.

Автоюрист Сергей Радько сообщал, что владельцы «утонувших» автомобилей во время подтопления могут остаться без компенсаций. По его словам, ОСАГО и КАСКО не покрывают подобные случаи.

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Оренбуржцев, которые попали в зону подтопления, временно освободят от уплаты коммунальных платежей. Решение принял глава региона Денис Паслер. Кроме того, жителям предоставят кредитные каникулы. «Необходимо четко отработать систему отмены платежей на период паводка, не начислять платежи до возвращения людей в дома», — поручил Паслер. Его слова приводит «Интерфакс». Жителям положены кредитные каникулы. Автоюрист Сергей Радько сообщал, что владельцы «утонувших» автомобилей во время подтопления могут остаться без компенсаций. По его словам, ОСАГО и КАСКО не покрывают подобные случаи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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