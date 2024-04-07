Business Day: Зеленский готовит визит в ЮАР

Владимир Зеленский в ближайшие месяцы посетит ЮАР, пишет Business DayФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) в рамках своего турне по африканским странам. Об этом сообщает южноафриканская газета Business Day, ссылаясь на министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.
«Владимир Зеленский планирует посетить с официальным визитом ЮАР», — отмечает издание. Визит состоится в ближайшие несколько месяцев.
Министр иностранных дел ЮАР Пандор указала, что целью визита Зеленского является укрепление торговых связей между Украиной и ЮАР. Также планируется обсуждение будущих отношений после урегулирования конфликта на Украине.
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) в рамках своего турне по африканским странам. Об этом сообщает южноафриканская газета Business Day, ссылаясь на министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. «Владимир Зеленский планирует посетить с официальным визитом ЮАР», — отмечает издание. Визит состоится в ближайшие несколько месяцев. Министр иностранных дел ЮАР Пандор указала, что целью визита Зеленского является укрепление торговых связей между Украиной и ЮАР. Также планируется обсуждение будущих отношений после урегулирования конфликта на Украине.