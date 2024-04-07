Business Day: Зеленский готовит визит в ЮАР

08 апреля 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский в ближайшие месяцы посетит ЮАР, пишет Business Day Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) в рамках своего турне по африканским странам. Об этом сообщает южноафриканская газета Business Day, ссылаясь на министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. «Владимир Зеленский планирует посетить с официальным визитом ЮАР», — отмечает издание. Визит состоится в ближайшие несколько месяцев. Министр иностранных дел ЮАР Пандор указала, что целью визита Зеленского является укрепление торговых связей между Украиной и ЮАР. Также планируется обсуждение будущих отношений после урегулирования конфликта на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) в рамках своего турне по африканским странам. Об этом сообщает южноафриканская газета Business Day, ссылаясь на министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. «Владимир Зеленский планирует посетить с официальным визитом ЮАР», — отмечает издание. Визит состоится в ближайшие несколько месяцев. Министр иностранных дел ЮАР Пандор указала, что целью визита Зеленского является укрепление торговых связей между Украиной и ЮАР. Также планируется обсуждение будущих отношений после урегулирования конфликта на Украине.