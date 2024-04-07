07 апреля 2024

Business Day: Зеленский готовит визит в ЮАР

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский в ближайшие месяцы посетит ЮАР, пишет Business Day Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) в рамках своего турне по африканским странам. Об этом сообщает южноафриканская газета Business Day, ссылаясь на министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

«Владимир Зеленский планирует посетить с официальным визитом ЮАР», — отмечает издание. Визит состоится в ближайшие несколько месяцев.

Министр иностранных дел ЮАР Пандор указала, что целью визита Зеленского является укрепление торговых связей между Украиной и ЮАР. Также планируется обсуждение будущих отношений после урегулирования конфликта на Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) в рамках своего турне по африканским странам. Об этом сообщает южноафриканская газета Business Day, ссылаясь на министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. «Владимир Зеленский планирует посетить с официальным визитом ЮАР», — отмечает издание. Визит состоится в ближайшие несколько месяцев. Министр иностранных дел ЮАР Пандор указала, что целью визита Зеленского является укрепление торговых связей между Украиной и ЮАР. Также планируется обсуждение будущих отношений после урегулирования конфликта на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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