17 апреля 2024

ЕС введет новые санкции против Ирана, связанные с БПЛА и ракетами

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
ЕС осудил атаки Ирана и выступил за поддержание безопасности в регионе Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Евросоюз планирует ввести санкции в отношении Ирана, нацеленные на его программы по разработке ракет и дронов. Об этом заявили в Евросовете по итогам заседания в Брюсселе.

Иран заявил, что закончил атаку на Израиль: что известно об ударах 14 апреля

«Европейский союз примет дальнейшие ограничительные меры против Ирана, особенно в отношении беспилотных летательных аппаратов и ракет», — говорится в заявлении по итогам заседания, пишет Reuters. Отмечено, что ЕС осуждает атаки Ирана по Израилю и выступает за поддержание безопасности в регионе.

Иран атаковал Израиль ночью 14 апреля. Тегеран направил несколько сотен дронов и баллистических ракет, однако Израиль смог их отбить. После этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты планируют ввести дополнительные санкции в отношении Ирана после его атак на Израиль.

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Евросоюз планирует ввести санкции в отношении Ирана, нацеленные на его программы по разработке ракет и дронов. Об этом заявили в Евросовете по итогам заседания в Брюсселе. «Европейский союз примет дальнейшие ограничительные меры против Ирана, особенно в отношении беспилотных летательных аппаратов и ракет», — говорится в заявлении по итогам заседания, пишет Reuters. Отмечено, что ЕС осуждает атаки Ирана по Израилю и выступает за поддержание безопасности в регионе. Иран атаковал Израиль ночью 14 апреля. Тегеран направил несколько сотен дронов и баллистических ракет, однако Израиль смог их отбить. После этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты планируют ввести дополнительные санкции в отношении Ирана после его атак на Израиль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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