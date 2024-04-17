ЕС введет новые санкции против Ирана, связанные с БПЛА и ракетами

18 апреля 2024 в 04:05 Размер текста - 17 +

Евросоюз планирует ввести санкции в отношении Ирана, нацеленные на его программы по разработке ракет и дронов. Об этом заявили в Евросовете по итогам заседания в Брюсселе. «Европейский союз примет дальнейшие ограничительные меры против Ирана, особенно в отношении беспилотных летательных аппаратов и ракет», — говорится в заявлении по итогам заседания, пишет Reuters. Отмечено, что ЕС осуждает атаки Ирана по Израилю и выступает за поддержание безопасности в регионе. Иран атаковал Израиль ночью 14 апреля. Тегеран направил несколько сотен дронов и баллистических ракет, однако Израиль смог их отбить. После этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты планируют ввести дополнительные санкции в отношении Ирана после его атак на Израиль.