Пермский мэр вдохновился челябинским крематорием и хочет построить такой же

Власти Перми переделывают проект крематория, который не могут построить 10 лет

23 апреля 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Мэру Перми понравился крематорий Челябинска Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин рассказал, что власти сейчас готовят техзадание на новый проект крематория города. Тот, который начали возводить в 2013 году и никак не могут построить, морально устарел. Во время визита в Челябинск на прошлой неделе пермская делегация посетила их крематорий, и ей понравились его конструктивные решения. Пермяки намерены позаимствовать их. Такое заявление Соснин сделал на заседании гордумы, трансляция которого проходит на сайте. «Мы готовим техническое задание на крематорий, потому как тот проект, который был изначально в Перми, он технически и морально устарел, он подразумевал устаревшие печи. И мы сейчас работаем над тем, чтобы проект привести [актуализировать]. Недавно с делегацией Перми был в Челябинске, одной из обязательных точек посещения был крематорий», — рассказал Соснин. Пермяки задали свои вопросы, получили ответы и решили, что некоторые конструктивные решения применимы в Перми. История со строительством крематория тянется с 2013 года. Стройка была заморожена. Экс-мэр Перми Алексей Демкин хотел достраивать объект за счет бюджета, был даже найден подрядчик, но контракт с ним был расторгнут. Сейчас власти хотят реализовать объект в формате государственно-частного партнерства. Но ждут изменения федерального законодательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Перми Эдуард Соснин рассказал, что власти сейчас готовят техзадание на новый проект крематория города. Тот, который начали возводить в 2013 году и никак не могут построить, морально устарел. Во время визита в Челябинск на прошлой неделе пермская делегация посетила их крематорий, и ей понравились его конструктивные решения. Пермяки намерены позаимствовать их. Такое заявление Соснин сделал на заседании гордумы, трансляция которого проходит на сайте. «Мы готовим техническое задание на крематорий, потому как тот проект, который был изначально в Перми, он технически и морально устарел, он подразумевал устаревшие печи. И мы сейчас работаем над тем, чтобы проект привести [актуализировать]. Недавно с делегацией Перми был в Челябинске, одной из обязательных точек посещения был крематорий», — рассказал Соснин. Пермяки задали свои вопросы, получили ответы и решили, что некоторые конструктивные решения применимы в Перми. История со строительством крематория тянется с 2013 года. Стройка была заморожена. Экс-мэр Перми Алексей Демкин хотел достраивать объект за счет бюджета, был даже найден подрядчик, но контракт с ним был расторгнут. Сейчас власти хотят реализовать объект в формате государственно-частного партнерства. Но ждут изменения федерального законодательства.