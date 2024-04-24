В России хотят отменить экспортную пошлину на уголь

25 апреля 2024 в 04:52 Размер текста - 17 +

Это уже вторая попытка отменить пошлину для угля в 2024 году (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Правительство обсуждает отмену экспортных пошлин на уголь с 1 мая. Об этом рассказали три источника, знакомые с ситуацией. «Правительство склоняется к отмене с 1 мая экспортной курсовой пошлины на уголь, цены на который упали до трехлетнего минимума», — пишет «Коммерсант». Отмечается, что это уже вторая попытка отменить пошлину для угля в этом году. В прошлый раз Минфин потребовал компенсации за упущенные доходы из-за роста НДПИ, но не смог договориться, поэтому пошлину на уголь вернули с 1 марта. Цены на уголь продолжают падать. Аналитики считают, что отмена пошлины лишь немного смягчит ситуацию в угольной отрасли, которая столкнулась с угрозой сокращения добычи. Кузбасс уже сократил добычу на 2% с начала года, сказано в тексте. С октября 2023 года в России начали действовать гибкие экспортные пошлины, привязанные к курсу национальной валюты, пишет «Национальная служба новостей». Кабмин объявил, что это временная мера для стабилизации внутреннего рынка. Планируется, что она будет действовать до конца 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство обсуждает отмену экспортных пошлин на уголь с 1 мая. Об этом рассказали три источника, знакомые с ситуацией. «Правительство склоняется к отмене с 1 мая экспортной курсовой пошлины на уголь, цены на который упали до трехлетнего минимума», — пишет «Коммерсант». Отмечается, что это уже вторая попытка отменить пошлину для угля в этом году. В прошлый раз Минфин потребовал компенсации за упущенные доходы из-за роста НДПИ, но не смог договориться, поэтому пошлину на уголь вернули с 1 марта. Цены на уголь продолжают падать. Аналитики считают, что отмена пошлины лишь немного смягчит ситуацию в угольной отрасли, которая столкнулась с угрозой сокращения добычи. Кузбасс уже сократил добычу на 2% с начала года, сказано в тексте. С октября 2023 года в России начали действовать гибкие экспортные пошлины, привязанные к курсу национальной валюты, пишет «Национальная служба новостей». Кабмин объявил, что это временная мера для стабилизации внутреннего рынка. Планируется, что она будет действовать до конца 2024 года.