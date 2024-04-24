24 апреля 2024

В России хотят отменить экспортную пошлину на уголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Это уже вторая попытка отменить пошлину для угля в 2024 году (архивное фото) Фото:

Правительство обсуждает отмену экспортных пошлин на уголь с 1 мая. Об этом рассказали три источника, знакомые с ситуацией.

«Правительство склоняется к отмене с 1 мая экспортной курсовой пошлины на уголь, цены на который упали до трехлетнего минимума», — пишет «Коммерсант». Отмечается, что это уже вторая попытка отменить пошлину для угля в этом году.

В прошлый раз Минфин потребовал компенсации за упущенные доходы из-за роста НДПИ, но не смог договориться, поэтому пошлину на уголь вернули с 1 марта. Цены на уголь продолжают падать. Аналитики считают, что отмена пошлины лишь немного смягчит ситуацию в угольной отрасли, которая столкнулась с угрозой сокращения добычи. Кузбасс уже сократил добычу на 2% с начала года, сказано в тексте.

С октября 2023 года в России начали действовать гибкие экспортные пошлины, привязанные к курсу национальной валюты, пишет «Национальная служба новостей». Кабмин объявил, что это временная мера для стабилизации внутреннего рынка. Планируется, что она будет действовать до конца 2024 года.

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Правительство обсуждает отмену экспортных пошлин на уголь с 1 мая. Об этом рассказали три источника, знакомые с ситуацией. «Правительство склоняется к отмене с 1 мая экспортной курсовой пошлины на уголь, цены на который упали до трехлетнего минимума», — пишет «Коммерсант». Отмечается, что это уже вторая попытка отменить пошлину для угля в этом году. В прошлый раз Минфин потребовал компенсации за упущенные доходы из-за роста НДПИ, но не смог договориться, поэтому пошлину на уголь вернули с 1 марта. Цены на уголь продолжают падать. Аналитики считают, что отмена пошлины лишь немного смягчит ситуацию в угольной отрасли, которая столкнулась с угрозой сокращения добычи. Кузбасс уже сократил добычу на 2% с начала года, сказано в тексте. С октября 2023 года в России начали действовать гибкие экспортные пошлины, привязанные к курсу национальной валюты, пишет «Национальная служба новостей». Кабмин объявил, что это временная мера для стабилизации внутреннего рынка. Планируется, что она будет действовать до конца 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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