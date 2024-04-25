Путин пообещал подумать об отмене запрета на работу в госорганах из-за судимости в семье

Путин пообещал обсудить запрет на работу в госорганах из-за судимостей в семье
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Путин заявил, что при приему на работу в госорганы нужно исходить из деловых качеств Фото:

При приеме на работу в государственные органы нужно обращать внимание на деловые качества кандидата, а не на судимости в семье. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава государства не исключил, что вопрос существующего запрета на прием на работу в государственные или правоохранительные органы будет пересмотрен.

«За действия членов семьи не отвечают. Это понятно. Все всегда всегда это связано с конкретным человеком, с его личными деловыми качествами, с его возможностями и так далее. Прежде всего кадровые службы должны руководствоваться этими соображениями», — так глава государства ответил на вопрос о проблематичности трудоустройства из-за того, что один из родителей был судим.

Путин пояснил, что это ведомственные правила, которые напрямую связаны с кадровой политикой. При этом он добавил, что многое в этом вопросе зависит от конкретных ситуаций. «Я обязательно этот вопрос подниму на обсуждении с коллегами», — добавил он.

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При приеме на работу в государственные органы нужно обращать внимание на деловые качества кандидата, а не на судимости в семье. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава государства не исключил, что вопрос существующего запрета на прием на работу в государственные или правоохранительные органы будет пересмотрен. «За действия членов семьи не отвечают. Это понятно. Все всегда всегда это связано с конкретным человеком, с его личными деловыми качествами, с его возможностями и так далее. Прежде всего кадровые службы должны руководствоваться этими соображениями», — так глава государства ответил на вопрос о проблематичности трудоустройства из-за того, что один из родителей был судим. Путин пояснил, что это ведомственные правила, которые напрямую связаны с кадровой политикой. При этом он добавил, что многое в этом вопросе зависит от конкретных ситуаций. «Я обязательно этот вопрос подниму на обсуждении с коллегами», — добавил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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