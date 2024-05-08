Путин встретится с Пашиняном

У Владимира Путина и Никола Пашиняна пройдет двухсторонняя встреча
У российского главы Владимира Путина запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В завершении рабочего дня запланирована отдельная двухсторонняя встреча Путина с Пашиняном», — заявил Песков в ходе конференц-колла, слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь главы РФ назвал встречу нужная и ожидаемая для двух государств.
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