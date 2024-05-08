Путин встретится с Пашиняном

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, саммит, путин владимир, одкб, пашинян никол
У Владимира Путина и Никола Пашиняна пройдет двухсторонняя встреча Фото:

У российского главы Владимира Путина запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В завершении рабочего дня запланирована отдельная двухсторонняя встреча Путина с Пашиняном», — заявил Песков в ходе конференц-колла, слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь главы РФ назвал встречу нужная и ожидаемая для двух государств.

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У российского главы Владимира Путина запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В завершении рабочего дня запланирована отдельная двухсторонняя встреча Путина с Пашиняном», — заявил Песков в ходе конференц-колла, слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь главы РФ назвал встречу нужная и ожидаемая для двух государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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