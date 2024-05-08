Украинцы начали переплавлять в украшения медали родственников-героев ВОВ

На Украине граждане начали переплавлять в ювелирные украшения медали и ордена своих дедушек, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в telegram-канале «Военное дело».
«Переплавьте советскую медаль в стильное украшение», — говорится в украинской рекламе одной из ювелирных мастерских. Также клиентам предлагают скидку за избавления от памятной награды.
После начала спецоперации в феврале 2022 года на Украине начали активно демонтировать памятники героям ВОВ. Так, осенью 2023 года во Львове было снесено четыре монумента советским солдатам, пишет
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