Украинцы начали переплавлять в украшения медали родственников-героев ВОВ

08 мая 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Украинцам предлагают переплавить медали героев ВОВ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Украине граждане начали переплавлять в ювелирные украшения медали и ордена своих дедушек, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в telegram-канале «Военное дело». «Переплавьте советскую медаль в стильное украшение», — говорится в украинской рекламе одной из ювелирных мастерских. Также клиентам предлагают скидку за избавления от памятной награды. После начала спецоперации в феврале 2022 года на Украине начали активно демонтировать памятники героям ВОВ. Так, осенью 2023 года во Львове было снесено четыре монумента советским солдатам, пишет Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине граждане начали переплавлять в ювелирные украшения медали и ордена своих дедушек, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в telegram-канале «Военное дело». «Переплавьте советскую медаль в стильное украшение», — говорится в украинской рекламе одной из ювелирных мастерских. Также клиентам предлагают скидку за избавления от памятной награды. После начала спецоперации в феврале 2022 года на Украине начали активно демонтировать памятники героям ВОВ. Так, осенью 2023 года во Львове было снесено четыре монумента советским солдатам, пишет Life.