Украинцы начали переплавлять в украшения медали родственников-героев ВОВ

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, ветеран вов, медали и ордена
Украинцам предлагают переплавить медали героев ВОВ Фото:

На Украине граждане начали переплавлять в ювелирные украшения медали и ордена своих дедушек, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в telegram-канале «Военное дело».

«Переплавьте советскую медаль в стильное украшение», — говорится в украинской рекламе одной из ювелирных мастерских. Также клиентам предлагают скидку за избавления от памятной награды.

После начала спецоперации в феврале 2022 года на Украине начали активно демонтировать памятники героям ВОВ. Так, осенью 2023 года во Львове было снесено четыре монумента советским солдатам, пишет Life.

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На Украине граждане начали переплавлять в ювелирные украшения медали и ордена своих дедушек, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в telegram-канале «Военное дело». «Переплавьте советскую медаль в стильное украшение», — говорится в украинской рекламе одной из ювелирных мастерских. Также клиентам предлагают скидку за избавления от памятной награды. После начала спецоперации в феврале 2022 года на Украине начали активно демонтировать памятники героям ВОВ. Так, осенью 2023 года во Львове было снесено четыре монумента советским солдатам, пишет Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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