Ушаков: Си и Путин утвердят ведущую роль Китая и РФ в установлении миропорядка

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут совместные договоры, согласно которым будет утверждена роль двух стран в установлении честного миропорядка. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Будет подтверждена ведущая роль России и Китая в установлении справедливого миропорядка», — заявил Ушаков на брифинге, посвященном предстоящей поездке Владимира Путина в Китай. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Кроме того, во время заключения договоров будет подписано заявления об углублении отношений по стратегическому взаимодействию и всеобъемлющему партнерству РФ и Китая. Объем документа составляет свыше 30 страниц.
Ранее сообщалось, что Путин прибудет в КНР 16—17 мая. Он посетит страну с государственным визитом по приглашению Си Цзиньпина, чтобы обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства.
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