Ушаков: Си и Путин утвердят ведущую роль Китая и РФ в установлении миропорядка

14 мая 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин и Путин подпишут заявление об углублении партнерства между двумя странами, заявил Ушаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут совместные договоры, согласно которым будет утверждена роль двух стран в установлении честного миропорядка. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. «Будет подтверждена ведущая роль России и Китая в установлении справедливого миропорядка», — заявил Ушаков на брифинге, посвященном предстоящей поездке Владимира Путина в Китай. Его слова передает корреспондент URA.RU. Кроме того, во время заключения договоров будет подписано заявления об углублении отношений по стратегическому взаимодействию и всеобъемлющему партнерству РФ и Китая. Объем документа составляет свыше 30 страниц. Ранее сообщалось, что Путин прибудет в КНР 16—17 мая. Он посетит страну с государственным визитом по приглашению Си Цзиньпина, чтобы обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут совместные договоры, согласно которым будет утверждена роль двух стран в установлении честного миропорядка. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. «Будет подтверждена ведущая роль России и Китая в установлении справедливого миропорядка», — заявил Ушаков на брифинге, посвященном предстоящей поездке Владимира Путина в Китай. Его слова передает корреспондент URA.RU. Кроме того, во время заключения договоров будет подписано заявления об углублении отношений по стратегическому взаимодействию и всеобъемлющему партнерству РФ и Китая. Объем документа составляет свыше 30 страниц. Ранее сообщалось, что Путин прибудет в КНР 16—17 мая. Он посетит страну с государственным визитом по приглашению Си Цзиньпина, чтобы обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства.