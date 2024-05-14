Ушаков: Си и Путин утвердят ведущую роль Китая и РФ в установлении миропорядка

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Си Цзиньпин и Путин подпишут заявление об углублении партнерства между двумя странами, заявил Ушаков Фото:

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут совместные договоры, согласно которым будет утверждена роль двух стран в установлении честного миропорядка. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Будет подтверждена ведущая роль России и Китая в установлении справедливого миропорядка», — заявил Ушаков на брифинге, посвященном предстоящей поездке Владимира Путина в Китай. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Кроме того, во время заключения договоров будет подписано заявления об углублении отношений по стратегическому взаимодействию и всеобъемлющему партнерству РФ и Китая. Объем документа составляет свыше 30 страниц.

Ранее сообщалось, что Путин прибудет в КНР 16—17 мая. Он посетит страну с государственным визитом по приглашению Си Цзиньпина, чтобы обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства.

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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут совместные договоры, согласно которым будет утверждена роль двух стран в установлении честного миропорядка. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. «Будет подтверждена ведущая роль России и Китая в установлении справедливого миропорядка», — заявил Ушаков на брифинге, посвященном предстоящей поездке Владимира Путина в Китай. Его слова передает корреспондент URA.RU. Кроме того, во время заключения договоров будет подписано заявления об углублении отношений по стратегическому взаимодействию и всеобъемлющему партнерству РФ и Китая. Объем документа составляет свыше 30 страниц. Ранее сообщалось, что Путин прибудет в КНР 16—17 мая. Он посетит страну с государственным визитом по приглашению Си Цзиньпина, чтобы обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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