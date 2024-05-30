Американская порноактриса провела лекцию в украинском вузе

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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, чиновница, блокнот, женские руки, шариковая ручка, запись в блокноте
Выступление проходило в Переяславском университете Григория Сковороды Фото:

Американская порноактриса украинского происхождения Юлия Сенюк, известная под псевдонимом Джозефина Джексон, выступила спикером на мероприятии «Платформа возможностей» в Переяславском университете Григория Сковороды. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Конечно же, вы скажете, что в сфере, в которой я работаю, не сильно нужен мозг. Но если вы хотите карьерного роста, то вообще где угодно нужно иметь мозг», — заявила Юлия Сенюк в ходе своего выступления.

Сенюк также посоветовала студентам активнее использовать интеллектуальные способности для достижения успеха: «Работать, наверное, больше головой», — чтобы открывать новые возможности в жизни. На встречу с актрисой пришли «несколько десятков жаждущих общения сковородиновцев», подчеркивает издание.

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Американская порноактриса украинского происхождения Юлия Сенюк, известная под псевдонимом Джозефина Джексон, выступила спикером на мероприятии «Платформа возможностей» в Переяславском университете Григория Сковороды. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Конечно же, вы скажете, что в сфере, в которой я работаю, не сильно нужен мозг. Но если вы хотите карьерного роста, то вообще где угодно нужно иметь мозг», — заявила Юлия Сенюк в ходе своего выступления. Сенюк также посоветовала студентам активнее использовать интеллектуальные способности для достижения успеха: «Работать, наверное, больше головой», — чтобы открывать новые возможности в жизни. На встречу с актрисой пришли «несколько десятков жаждущих общения сковородиновцев», подчеркивает издание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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