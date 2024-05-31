Президент Финляндии не увидел проблем в ударах по России западным оружием

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Александер Стубб не может поддержать идею ограничения использования Киевом западного вооружения
Александер Стубб не может поддержать идею ограничения использования Киевом западного вооружения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Финляндии Александер Стубб не поддерживает запрет на ограничения Украины в ударах по РФ с помощью западного вооружения и не видит в этом проблем. Об этом он высказался в интервью агентству Kyodo.

«До тех пор пока [удары] будут осуществляться в рамках международного права, проблем нет», — заявил Стубб агентству. Он добавил, что оружие Запада предоставляется Киеву для защиты и он не может поддерживать концепцию запрета его использования.

Ранее газета New York Times написала, что представителям Пентагона поручили разработать для Киева точные рекомендации, описывающие цели в РФ, по которым ВСУ можно будет наносить удары американским оружием. Отмечалось, что глава Пентагона Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединёнными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи, передает MK.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ответные меры на такие действия Запада знает только российский лидер Владимир Путин и военное командование. Они и будут принимать необходимые контрмеры.

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Президент Финляндии Александер Стубб не поддерживает запрет на ограничения Украины в ударах по РФ с помощью западного вооружения и не видит в этом проблем. Об этом он высказался в интервью агентству Kyodo . «До тех пор пока [удары] будут осуществляться в рамках международного права, проблем нет», — заявил Стубб агентству. Он добавил, что оружие Запада предоставляется Киеву для защиты и он не может поддерживать концепцию запрета его использования. Ранее газета New York Times написала, что представителям Пентагона поручили разработать для Киева точные рекомендации, описывающие цели в РФ, по которым ВСУ можно будет наносить удары американским оружием. Отмечалось, что глава Пентагона Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединёнными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи, передает MK.RU.  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ответные меры на такие действия Запада знает только российский лидер Владимир Путин и военное командование. Они и будут принимать необходимые контрмеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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