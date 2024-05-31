Президент Финляндии не увидел проблем в ударах по России западным оружием

Президент Финляндии Александер Стубб не поддерживает запрет на ограничения Украины в ударах по РФ с помощью западного вооружения и не видит в этом проблем. Об этом он высказался в интервью агентству Kyodo.
«До тех пор пока [удары] будут осуществляться в рамках международного права, проблем нет», — заявил Стубб агентству. Он добавил, что оружие Запада предоставляется Киеву для защиты и он не может поддерживать концепцию запрета его использования.
Ранее газета New York Times написала, что представителям Пентагона поручили разработать для Киева точные рекомендации, описывающие цели в РФ, по которым ВСУ можно будет наносить удары американским оружием. Отмечалось, что глава Пентагона Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединёнными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи, передает MK.RU.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ответные меры на такие действия Запада знает только российский лидер Владимир Путин и военное командование. Они и будут принимать необходимые контрмеры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.