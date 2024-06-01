В России готовят систему учета домашних животных

01 июня 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Учет домашних животных поможет решить проблему бродячих зверей, считают в правительстве Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство России готовит систему, которая будет вести учет домашних животных. По задумке властей, это поможет решить проблему бездомных питомцев. «В настоящее время в рамках поручений президента РФ и правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении правительства. Оно есть в распоряжении ТАСС. Кабмин уже отчитался о своей работе перед депутатами Госдумы. Как будет работать система, не уточняется. Также нет информации по примерному введению системы учета. В декабре 2018 года был принят закон, созданный в целях защиты животных и соблюдения принципов гуманности. Согласно документу, безнадзорные собаки подлежат стерилизации, вакцинации и дальнейшему возвращению в естественную среду обитания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России готовит систему, которая будет вести учет домашних животных. По задумке властей, это поможет решить проблему бездомных питомцев. «В настоящее время в рамках поручений президента РФ и правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении правительства. Оно есть в распоряжении ТАСС. Кабмин уже отчитался о своей работе перед депутатами Госдумы. Как будет работать система, не уточняется. Также нет информации по примерному введению системы учета. В декабре 2018 года был принят закон, созданный в целях защиты животных и соблюдения принципов гуманности. Согласно документу, безнадзорные собаки подлежат стерилизации, вакцинации и дальнейшему возвращению в естественную среду обитания.