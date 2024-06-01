В России готовят систему учета домашних животных

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Клипарт. Челябинская область, кошка, бездомные животные
Учет домашних животных поможет решить проблему бродячих зверей, считают в правительстве Фото:

Правительство России готовит систему, которая будет вести учет домашних животных. По задумке властей, это поможет решить проблему бездомных питомцев.

«В настоящее время в рамках поручений президента РФ и правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении правительства. Оно есть в распоряжении ТАСС. Кабмин уже отчитался о своей работе перед депутатами Госдумы.

Как будет работать система, не уточняется. Также нет информации по примерному введению системы учета.

В декабре 2018 года был принят закон, созданный в целях защиты животных и соблюдения принципов гуманности. Согласно документу, безнадзорные собаки подлежат стерилизации, вакцинации и дальнейшему возвращению в естественную среду обитания.

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Правительство России готовит систему, которая будет вести учет домашних животных. По задумке властей, это поможет решить проблему бездомных питомцев. «В настоящее время в рамках поручений президента РФ и правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении правительства. Оно есть в распоряжении ТАСС. Кабмин уже отчитался о своей работе перед депутатами Госдумы. Как будет работать система, не уточняется. Также нет информации по примерному введению системы учета. В декабре 2018 года был принят закон, созданный в целях защиты животных и соблюдения принципов гуманности. Согласно документу, безнадзорные собаки подлежат стерилизации, вакцинации и дальнейшему возвращению в естественную среду обитания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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