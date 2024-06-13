NYP: пес Байдена регулярно атакует охрану президента в его присутствии

Президент США Джо Байден часто видел, как его собака по кличке Командир нападала на сотрудников Секретной службы страны. Об этом сообщает газета New York Post.
«Президент Байден неоднократно наблюдал, как Командир — его немецкая овчарка нападала на сотрудников Секретной службы, которые желали друг другу „безопасной смены“, — пишет газета. Один из специалистов по безопасности на рабочем месте настаивал на использовании намордника.
Немецкая овчарка покусала семерых сотрудников службы за несколько месяцев. Одному из них потребовалась госпитализация из-за травмы руки и бедра. По словам президента Союза кинологических организаций РФ Владимира Уражевского, характер собаки Байдена мог испортиться из-за стресса в многолюдной среде. Еще одной причиной является неучастие в ее воспитании грамотных кинологов, передает «Национальная служба новостей».
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