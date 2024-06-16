16 июня 2024

Истекшие срочные договоры беременным продлят до трехлетия ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты считают, что изменения в законе увеличат рождаемость в стране
Депутаты считают, что изменения в законе увеличат рождаемость в стране Фото:

В настоящее время беременные женщины при увольнении по истечению срочного трудового договора остаются без работы после окончания декретного отпуска и получают минимальное пособие. В Госдуме предложили в таком случае защитить матерей и продлять трудовой договор до достижения ребенком трехлетнего возраста.

«Россиянки, работающие как на основании бессрочного, так и на основании срочного трудового договора, должны быть равны в своих правах для полноценной защиты материнства и детства. Депутаты предполагают, что в случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан продлить срок его до достижения ребенком трех лет», — ознакомились «Известия» с пояснительной запиской к документу.

Также предлагается продлять трудовой договор для матерей с детьми-инвалидами до 18 лет, а одиноким мамам — до 14 лет. Депутаты считают, что данные изменения будут способствовать росту рождаемости в стране.

Для президента России Владимира Путина повышение рождаемости является одним из безусловных приоритетов. Он поставил задачу повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 — к 2036 году. Однако по данным Росстата, в 2022 году этот показатель достиг лишь 1,41, что является минимальным значением за последние 17 лет. В России до 2030 года направят 75 миллиардов рублей на поддержку и развитие демографических программ. Персональное внимание будет направлено на регионы с низким коэффициентом рождаемости.

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В настоящее время беременные женщины при увольнении по истечению срочного трудового договора остаются без работы после окончания декретного отпуска и получают минимальное пособие. В Госдуме предложили в таком случае защитить матерей и продлять трудовой договор до достижения ребенком трехлетнего возраста. «Россиянки, работающие как на основании бессрочного, так и на основании срочного трудового договора, должны быть равны в своих правах для полноценной защиты материнства и детства. Депутаты предполагают, что в случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан продлить срок его до достижения ребенком трех лет», — ознакомились «Известия» с пояснительной запиской к документу. Также предлагается продлять трудовой договор для матерей с детьми-инвалидами до 18 лет, а одиноким мамам — до 14 лет. Депутаты считают, что данные изменения будут способствовать росту рождаемости в стране. Для президента России Владимира Путина повышение рождаемости является одним из безусловных приоритетов. Он поставил задачу повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 — к 2036 году. Однако по данным Росстата, в 2022 году этот показатель достиг лишь 1,41, что является минимальным значением за последние 17 лет. В России до 2030 года направят 75 миллиардов рублей на поддержку и развитие демографических программ. Персональное внимание будет направлено на регионы с низким коэффициентом рождаемости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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