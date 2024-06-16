Истекшие срочные договоры беременным продлят до трехлетия ребенка

В настоящее время беременные женщины при увольнении по истечению срочного трудового договора остаются без работы после окончания декретного отпуска и получают минимальное пособие. В Госдуме предложили в таком случае защитить матерей и продлять трудовой договор до достижения ребенком трехлетнего возраста.
«Россиянки, работающие как на основании бессрочного, так и на основании срочного трудового договора, должны быть равны в своих правах для полноценной защиты материнства и детства. Депутаты предполагают, что в случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан продлить срок его до достижения ребенком трех лет», — ознакомились «Известия» с пояснительной запиской к документу.
Также предлагается продлять трудовой договор для матерей с детьми-инвалидами до 18 лет, а одиноким мамам — до 14 лет. Депутаты считают, что данные изменения будут способствовать росту рождаемости в стране.
Для президента России Владимира Путина повышение рождаемости является одним из безусловных приоритетов. Он поставил задачу повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 — к 2036 году. Однако по данным Росстата, в 2022 году этот показатель достиг лишь 1,41, что является минимальным значением за последние 17 лет. В России до 2030 года направят 75 миллиардов рублей на поддержку и развитие демографических программ. Персональное внимание будет направлено на регионы с низким коэффициентом рождаемости.
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