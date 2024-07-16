Президент Польши Дуда заявил, что НАТО готовится к войне

16 июля 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Североатлантический Альянс должен быть готов к войне с РФ, передает WP News. Фото: Официальный сайт президента Украины НАТО готовится к войне. Это необходимо по причине того, что альянс должен быть достаточно сильным, чтобы на него не было смысла нападать. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, существует угроза военного конфликта Запада с Россией в случае, если РФ одержит победу на Украине. «В определенном смысле — да. НАТО — это оборонный союз, но древняя мудрость гласит: „Хочешь мира? Готовься к войне“. Альянс должен быть настолько сильным, чтобы никому не было смысла на него нападать», — ответил польский лидер на вопрос журналиста портала, готовится ли НАТО к войне. Об этом он заявил в интервью газете Wirtualna Polska . Он добавил, что «потенциальная война России с Западом будет невероятно близка» в случае, если РФ одержит победу в конфликте на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. Одной из причин является то, что разница расходов на оборонные ресурсы слишком велика. Также он напомнил, что в 2022 году США потратили на военные издержки 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация — 72 миллиарда. Об этом сообщает портал 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО готовится к войне. Это необходимо по причине того, что альянс должен быть достаточно сильным, чтобы на него не было смысла нападать. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, существует угроза военного конфликта Запада с Россией в случае, если РФ одержит победу на Украине. «В определенном смысле — да. НАТО — это оборонный союз, но древняя мудрость гласит: „Хочешь мира? Готовься к войне“. Альянс должен быть настолько сильным, чтобы никому не было смысла на него нападать», — ответил польский лидер на вопрос журналиста портала, готовится ли НАТО к войне. Об этом он заявил в интервью газете Wirtualna Polska. Он добавил, что «потенциальная война России с Западом будет невероятно близка» в случае, если РФ одержит победу в конфликте на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. Одной из причин является то, что разница расходов на оборонные ресурсы слишком велика. Также он напомнил, что в 2022 году США потратили на военные издержки 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация — 72 миллиарда. Об этом сообщает портал 360.ru.