Британские ученые нашли способ повысить интеллект в младенчестве

Грудное вскармливание до шести месяцев повышает уровень интеллекта детей
Продолжительное грудное вскармливание может повлиять на умственное развитие ребенка
Продолжительное грудное вскармливание до шести месяцев заметно улучшает умственных способностей у подростков. Это доказали исследователи Бристольского университета (Великобритания). Как отмечают ученые, дети, которых кормили грудью до полугода, демонстрируют лучшие показатели интеллекта и академической успеваемости по сравнению со сверстниками.

«Дети, которых кормили грудью в возрасте шести месяцев, демонстрируют когнитивные улучшения более чем по 40 показателям, включая академические успехи и более высокие результаты тестов на интеллект», — пишет «Ридус» со ссылкой на исследование. Кроме того, такие дети показывают результаты IQ на 4,1—5,1 балла выше, а также успешнее справляются с тестами по чтению и математике. Ученые добавили, что у таких подростков лучше развиты мелкая моторика и вербальные способности.

Специалисты анализировали данные 11 337 матерей, которые рассказали о питании своих детей в шестимесячном возрасте. Почти треть из них (28,7%) продолжала кормить грудью. Эксперты сравнили показатели интеллекта и навыков у этих детей с результатами тех, кто никогда не получал грудное молоко. По мнению авторов работы, долгосрочные преимущества связаны с высоким содержанием в грудном молоке биологически активных соединений — жирных кислот, гормонов и факторов роста. Они играют ключевую роль в развитии мозга и нервной системы ребенка.

Ранее врач и психолог Полина Олифирова подчеркнула исключительные качества грудного молока, передает 360.ru. По словам специалиста, материнское молоко служит не только источником питательных веществ, но и играет важную роль в формировании эмоционального благополучия и психического здоровья ребенка. Врач также добавила, что содержание полезных компонентов в грудном молоке в 900 раз превышает их количество в искусственных смесях.

