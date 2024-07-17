Китай готов объединиться с Венгрией для разрешения конфликта на Украине

Китай готов объединиться с Венгрией ради того, чтобы помочь разрешить конфликт на Украине. Об этом рассказал глава МИД КНР Ван И.
«КНР готова сотрудничать с Венгрией, чтобы собрать больше сил для поддержки мира. <…> Способствовать развитию ситуации (на Украине — прим. URA.RU) в направлении политического урегулирования», — сказал Ван И, слова которого передает МИД КНР на своем
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай и Россию, где провел переговоры с лидерами обеих стран по вопросам спецоперации. Согласно его заявлению, президент РФ Владимир Путин произвел на него впечатление человека логичного и рационального. Как сообщала Global Times, визит Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость в НАТО.
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