Китай готов объединиться с Венгрией для разрешения конфликта на Украине

17 июля 2024 в 06:55 Размер текста - 17 +

Китай намерен сотрудничать с Венгрией, заявил Ван И Фото: МИД России Китай готов объединиться с Венгрией ради того, чтобы помочь разрешить конфликт на Украине. Об этом рассказал глава МИД КНР Ван И. «КНР готова сотрудничать с Венгрией, чтобы собрать больше сил для поддержки мира. <…> Способствовать развитию ситуации (на Украине — прим. URA.RU) в направлении политического урегулирования», — сказал Ван И, слова которого передает МИД КНР на своем официальном сайте . Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай и Россию, где провел переговоры с лидерами обеих стран по вопросам спецоперации. Согласно его заявлению, президент РФ Владимир Путин произвел на него впечатление человека логичного и рационального. Как сообщала Global Times, визит Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость в НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китай готов объединиться с Венгрией ради того, чтобы помочь разрешить конфликт на Украине. Об этом рассказал глава МИД КНР Ван И. «КНР готова сотрудничать с Венгрией, чтобы собрать больше сил для поддержки мира. <…> Способствовать развитию ситуации (на Украине — прим. URA.RU) в направлении политического урегулирования», — сказал Ван И, слова которого передает МИД КНР на своем официальном сайте. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай и Россию, где провел переговоры с лидерами обеих стран по вопросам спецоперации. Согласно его заявлению, президент РФ Владимир Путин произвел на него впечатление человека логичного и рационального. Как сообщала Global Times, визит Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость в НАТО.