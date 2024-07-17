Китай готов объединиться с Венгрией для разрешения конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ван И. Китай. stock, китай, Ван и,  stock
Китай намерен сотрудничать с Венгрией, заявил Ван И Фото:

Китай готов объединиться с Венгрией ради того, чтобы помочь разрешить конфликт на Украине. Об этом рассказал глава МИД КНР Ван И.

«КНР готова сотрудничать с Венгрией, чтобы собрать больше сил для поддержки мира. <…> Способствовать развитию ситуации (на Украине — прим. URA.RU) в направлении политического урегулирования», — сказал Ван И, слова которого передает МИД КНР на своем официальном сайте.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай и Россию, где провел переговоры с лидерами обеих стран по вопросам спецоперации. Согласно его заявлению, президент РФ Владимир Путин произвел на него впечатление человека логичного и рационального. Как сообщала Global Times, визит Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость в НАТО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китай готов объединиться с Венгрией ради того, чтобы помочь разрешить конфликт на Украине. Об этом рассказал глава МИД КНР Ван И. «КНР готова сотрудничать с Венгрией, чтобы собрать больше сил для поддержки мира. <…> Способствовать развитию ситуации (на Украине — прим. URA.RU) в направлении политического урегулирования», — сказал Ван И, слова которого передает МИД КНР на своем официальном сайте. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай и Россию, где провел переговоры с лидерами обеих стран по вопросам спецоперации. Согласно его заявлению, президент РФ Владимир Путин произвел на него впечатление человека логичного и рационального. Как сообщала Global Times, визит Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...