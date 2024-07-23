ВС РФ освободили четвертый населенный пункт за неделю: главное об СВО за 23 июля

По украинскому аэродрому в Николаевской области нанесен удар
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ВСУ потеряли еще один танк Abrams в зоне СВО
ВСУ потеряли еще один танк Abrams в зоне СВО Фото:

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка, который расположен в ДНР. Он стал четвертым пунктом, освобожденным за неделю. Ранее российские военные взяли под контроль населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее, в ЛНР и Харьковской области, а также Юрьевку в ДНР. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 23 июля.

Российские военные освободили Ивано-Дарьевку в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка. Об этом сообщили в Минобороны в ходе брифинга.

По украинскому аэродрому в Николаевской области нанесен удар

Украинский военный аэродром поражен в Вознесенске Николаевской области. Об этом ТАСС рассказали в подполье. 

В Сумской области повреждена критическая инфраструктура

В Сумской области после удара ВС РФ была повреждена критическая инфраструктура ВСУ. На месте работают специалисты, проводятся аварийно-восстановительные работы. По предварительным данным, погибших нет. 

ВСУ атаковали Крым десятками беспилотников

Украинские силы атаковали регионы России 25 беспилотниками. Средства ПВО уничтожили по два дрона над Брянской и Белгородской областями, еще 21 — над полуостровом Крым и Черным морем. 

Беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту «Кавказ» в Черном море. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате удара погиб человек.

Украина потеряла еще один танк Abrams в зоне СВО

Военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе ВСУ. В результате противник потерял свыше 405 военнослужащих, три танка, в том числе М1А1 Abrams, а также САУ «Богдана», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм САУ «Гвоздика» и другую технику. 

ВС РФ ударили «Искандером» по лагерю иностранных наемников

«Искандер-М» нанес ракетный удар в Харьковской области по лагерю инструкторов и наемников из западных стран, передает Пятый канал. Известно, что в лагере находились около 50 инструкторов, все они были ликвидированы

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Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка, который расположен в ДНР. Он стал четвертым пунктом, освобожденным за неделю. Ранее российские военные взяли под контроль населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее, в ЛНР и Харьковской области, а также Юрьевку в ДНР. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 23 июля. Российские военные освободили Ивано-Дарьевку в ДНР Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка. Об этом сообщили в Минобороны в ходе брифинга. По украинскому аэродрому в Николаевской области нанесен удар Украинский военный аэродром поражен в Вознесенске Николаевской области. Об этом ТАСС рассказали в подполье.  В Сумской области повреждена критическая инфраструктура В Сумской области после удара ВС РФ была повреждена критическая инфраструктура ВСУ. На месте работают специалисты, проводятся аварийно-восстановительные работы. По предварительным данным, погибших нет.  ВСУ атаковали Крым десятками беспилотников Украинские силы атаковали регионы России 25 беспилотниками. Средства ПВО уничтожили по два дрона над Брянской и Белгородской областями, еще 21 — над полуостровом Крым и Черным морем.  Беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту «Кавказ» в Черном море. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате удара погиб человек. Украина потеряла еще один танк Abrams в зоне СВО Военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе ВСУ. В результате противник потерял свыше 405 военнослужащих, три танка, в том числе М1А1 Abrams, а также САУ «Богдана», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм САУ «Гвоздика» и другую технику.  ВС РФ ударили «Искандером» по лагерю иностранных наемников «Искандер-М» нанес ракетный удар в Харьковской области по лагерю инструкторов и наемников из западных стран, передает Пятый канал. Известно, что в лагере находились около 50 инструкторов, все они были ликвидированы. 
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