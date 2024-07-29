Армия и оружие Глава Ленинградской области Дрозденко решил наградить военных, сбивших дроны ВСУ 29 июля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 + Александр Дрозденко отметил эффективность работы военных во время атаки беспилотников Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что хочет наградить военных, которые сбили три беспилотника Украины над регионом. Он добавил, что в результате украинской атаки никто не пострадал. «Сегодня ночью над Ленинградской областью уничтожены БПЛА. Жертв и разрушений нет… Обратился к командованию шестой армии ПВО с предложением о поощрении отличившихся военнослужащих», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале . По его словам, военные заранее выстроили рубежи обороны. Это позволило своевременно обнаружить беспилотники и нанести по ним удар. По данным Минобороны, в Ленинградской области были подавлены три дрона ВСУ. Всего за ночь над российскими регионами сбиты 39 беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что хочет наградить военных, которые сбили три беспилотника Украины над регионом. Он добавил, что в результате украинской атаки никто не пострадал. «Сегодня ночью над Ленинградской областью уничтожены БПЛА. Жертв и разрушений нет… Обратился к командованию шестой армии ПВО с предложением о поощрении отличившихся военнослужащих», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале. По его словам, военные заранее выстроили рубежи обороны. Это позволило своевременно обнаружить беспилотники и нанести по ним удар. По данным Минобороны, в Ленинградской области были подавлены три дрона ВСУ. Всего за ночь над российскими регионами сбиты 39 беспилотников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям