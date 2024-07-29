Глава Ленинградской области Дрозденко решил наградить военных, сбивших дроны ВСУ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что хочет наградить военных, которые сбили три беспилотника Украины над регионом. Он добавил, что в результате украинской атаки никто не пострадал.
«Сегодня ночью над Ленинградской областью уничтожены БПЛА. Жертв и разрушений нет… Обратился к командованию шестой армии ПВО с предложением о поощрении отличившихся военнослужащих», — написал Александр Дрозденко в своем
По его словам, военные заранее выстроили рубежи обороны. Это позволило своевременно обнаружить беспилотники и нанести по ним удар.
По данным Минобороны, в Ленинградской области были подавлены три дрона ВСУ. Всего за ночь над российскими регионами сбиты 39 беспилотников.
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