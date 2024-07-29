Глава Ленинградской области Дрозденко решил наградить военных, сбивших дроны ВСУ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, сбойка,  stock
Александр Дрозденко отметил эффективность работы военных во время атаки беспилотников Фото:

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что хочет наградить военных, которые сбили три беспилотника Украины над регионом. Он добавил, что в результате украинской атаки никто не пострадал.

«Сегодня ночью над Ленинградской областью уничтожены БПЛА. Жертв и разрушений нет… Обратился к командованию шестой армии ПВО с предложением о поощрении отличившихся военнослужащих», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале.

По его словам, военные заранее выстроили рубежи обороны. Это позволило своевременно обнаружить беспилотники и нанести по ним удар.

По данным Минобороны, в Ленинградской области были подавлены три дрона ВСУ. Всего за ночь над российскими регионами сбиты 39 беспилотников.

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что хочет наградить военных, которые сбили три беспилотника Украины над регионом. Он добавил, что в результате украинской атаки никто не пострадал. «Сегодня ночью над Ленинградской областью уничтожены БПЛА. Жертв и разрушений нет… Обратился к командованию шестой армии ПВО с предложением о поощрении отличившихся военнослужащих», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале. По его словам, военные заранее выстроили рубежи обороны. Это позволило своевременно обнаружить беспилотники и нанести по ним удар. По данным Минобороны, в Ленинградской области были подавлены три дрона ВСУ. Всего за ночь над российскими регионами сбиты 39 беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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