Захарова объявила о победе России

Отказ большинства стран поддержать антироссийскую линию и реализация сложнейших механизмов сохранения стабильности послужили для России победой. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Я считаю, что это победа», — сказала Захарова в разговоре с ТАСС. Она подчеркнула то, как Россией «были найдены сумасшедшие по сложности формулировки, формулы и механизмы выхода из ситуации». Несмотря на то, что стране пророчили ужасные времена без еды, лекарств, одежды и машин, Россия смогла сохранить стабильность и даже двигаться вперед.
По словам дипломата, многие страны поняли, что антироссийская линия «бьет по ним же», поэтому она назвала случившееся «победой здравого смысла». Кроме того, Захарова сказала и о трудностях, с которыми столкнулся и в итоге справился российский бизнес, а это уже «победа духа».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции Евросоюза не смогли подорвать экономику России. Несмотря на расчеты стратегов ЕС, российская экономика не упала под европейскими санкциями, пишет RT.
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